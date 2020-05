Harry e Meghan | Perché la Regina ignora il loro secondo anniversario?

Harry e Meghan hanno festeggiato a Los Angeles i primi 2 anni di matrimonio: da Londra nemmeno una parola.

Il compleanno di Archie, che ha da pochissimo compiuto un anno, è stata un’occasione di riavvicinamento della famiglia dei Sussex a quella di Harry.

Pare infatti che i Duchi abbiano organizzato una videochiamata con la Regina per farle salutare Archie e che questo abbia riavvicinato anche William al suo fratello scapestrato.

Nonostante l’affetto dimostrato nei confronti di Archie però la famiglia reale ha fatto una chiara scelta di campo nei confronti di Harry e Meghan in un giorno molto importante per la coppia, cioè la ricorrenza del loro secondo anniversario, e non era mai successo prima.

Secondo anniversario “in sordina” per Harry e Meghan

I canali social principali della famiglia britannica sono utilizzati con grande precisione per festeggiare ricorrenze ed eventi particolari, importanti non soltanto per la famiglia reale ma per tutto il popolo britannico.

Naturalmente le attività dei membri della famiglia reale vengono sempre messe in primo piano e viene concesso ad esse il massimo risalto.

È stato quindi un caso eccezionale il fatto che su tutti i profili Instagram della famigliare reale (quello di Carlo e Camilla, quello di William e Kate e quello di Buckingham Palace) non sia stata fatta assolutamente menzione del secondo anniversario di matrimonio di Harry e Meghan, che pure fu il royal wedding più seguito del secolo dopo quello di Carlo e Diana.

Il motivo naturalmente sta nel fatto che Harry e Meghan hanno preso totalmente le distanze dalla famiglia Reale nel momento in cui hanno scelto di “abbassarsi” al rango di semplici cittadini.

Dal momento che i profili social sono dedicati solo ai membri della famiglia reale, quindi, si può dire che la scelta sia stata coerente. Perché allora è stata fatta un’eccezione per il compleanno di Archie?

Probabilmente perché il bambino non ha alcuna colpa e, per questo motivo, la famiglia reale non ha voluto “infierire” su di lui (anche perché a livello di immagine sarebbe stato un pericolosissimo boomerang).

C’è anche da dire che in questo momento storico la monarchia britannica ha altri pensieri.

La Regina Elisabetta, esattamente come tutti gli altri cittadini del mondo, sta risentendo pesantemente del fermo dell’economia. Gli introiti turistici di Buckingham Palace e delle altre residenze reali sono infatti crollati e fornivano alla Corona ben 80 Milioni di Sterline.

A seguito di ciò tutti i lavori di ristrutturazione delle varie residenze reali sono stati fermati, così come sono state bloccate le spese non necessarie. Come se non bastasse, il gran ciambellano di corte, cioè colui che ha l’arduo compito di amministrare il patrimonio della famiglia reale, ha annunciato a malincuore che potrebbe essere necessario licenziare alcuni dipendenti e “congelare” lo stipendio di altri.

Attualmente il “buco” finanziario della Famiglia Reale ammonta a 20 Milioni di Sterline ma è necessariamente destinato ad aumentare con il protrarsi delle misure di sicurezza che limiteranno l’accesso ai luoghi pubblici.

Dal canto loro invece Harry e Meghan stanno facendo una vita principesca anche senza essere più reali: il loro dispendioso stile di vita ha infatti portato molte preoccupazioni in merito alla possibilità di un dissesto finanziario nella giovanissima famiglia dei Sussex.