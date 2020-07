Ilary Blasi propone su Instagram una bellissima fascia a mo’ di turbante ma conoscete la marca e, soprattutto, sapete quanto costa?

Gli accessori fanno la differenza. Lontani i tempi in cui era l’abito a dettare lo stile e l’eleganza di una donna: oggi, per quanto gonne, bluse e affini siano comunque inevitabilmente importanti, sono soprattutto scarpe, borse e fermagli a definire la formalità, l’eleganza e lo stile di un look.

Per una cerimonia, ad esempio, scegliamo sempre scarpe raffinate e che sappiano fare la differenza, allo stesso modo nello stile di tutti i giorni ci affidiamo ad accessori selezionatissimi, magari sfoggiati già da qualche star sui social o in tv.

Già perché se è vero che gli accessori sono una sicurezza è altrettanto vero che lo sono anche le varie influencer, vip più o meno celebri che dettano però sempre legge nel mondo dello stile.

Una borsa sfoggiata dalla persona giusta così come una collana o un anello diventerà subito must have della stagione. E se anche il trend fosse già consacrato, saranno quel modello e quella griffe in particolare a divenire “l’oggetto del desiderio”.

Un esempio? Avete sentito parlare della fascia per capelli di Ilary Blasi?

Ilary Blasi e la fascia per capelli

La signora Totti ha recentemente condiviso con i suoi follower su Instagram un selfie con l’accessorio dell’estate: la fascia per capelli.

Quello che un tempo pensavamo essere l’accessorio da skincare serale e poco più diventa infatti adesso un vero e proprio oggetto glamour, un must have della bella stagione.

Ogni griffe propone il suo, le varianti sono numerosissime ma Ilary Blasi pare aver scovato la vera e propria “chicca fashion”.

Ilary sfoggia una fascia dal colore blu carta da zucchero e con iconiche G incrociate, tratto distintivo del marchio che senza dubbio avrete già indovinato.

Eh già, la fascia è firmata Gucci, cosa che già vi avrà fatto annusare il costo decisamente poco modico dell’accessorio.

Ben 390 euro per un fermaglio.

Una cifra certo non comune per un accessorio per capelli ma siamo certe che in commercio si potranno trovare diverse alternative per cercare quantomeno di emulare il look della bella Ilary.

Che fascia per capelli allora sia: a voi la scelta se di griffe blasonatissima, proprio come per Ilary Blasi, o un po’ più commerciale.