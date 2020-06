fascia per capelli incrociata fai da te -VIDEO

Un progetto di cucito creativo tutto al femminile, un video tutorial per imparare a creare una fascia per capelli incrociata, must have dell’estate.

La fascia per capelli è senza alcun dubbio un ‘must have’ dell’estate e averne tante e coloratissime sarà senza dubbio un modo per tenere i capelli in ordine in modo femminile e creativo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diy | collana di jeans con le rose -VIDEO-

Scopriamo come realizzare una bellissima fascia per capelli incrociata con pochi e semplici materiali. Si potrà cucire la fascia a macchina o anche a mano e l’effetto finale sarà davvero grazioso. Se ami il fai da te, guarda come realizzare un originale appendichiavi da parete.

Come realizzare una fascia per capelli incrociata | il video tutorial

Per realizzare la fascia per capelli incrociata, avrete bisogno di:

stoffa elastica

ago e filo

macchina da cucire

forbici

centimetro da sarta

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fai da te | ghirlanda tropicale origami -VIDEO-

Per prima cosa si dovrà misurare la testa facendo passare un centimetro da sarta dalla nuca alla fronte. Poi si dovrà ritagliare dalla stoffa un rettangolo che abbia come lunghezza la circonferenza della testa e come altezza, il doppio di quanto larga si desideri la fascia.

Una volta ritagliata la stoffa, si piegherà il rettangolo di stoffa in due, dalla parte del rovescio e dopo aver eseguito una cucitura a mano o a macchina, come illustrato nel video, si potrà rigirare il ‘tunnel’ ottenuto con l’ausilio di una spilla da balia.

Una volta rigirata la stoffa, si avrà una fascia lunga quanto la circonferenza della testa e non ci resterà che stirarla in modo perfetto e dopo averla rigirata su se stessa, come indicato nel video tutorial, si potrà cucire in fondo per fermare la fascia e poterla indossare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cactus porta fiori con una bottiglia -VIDEO-

Le fasce per capelli si potranno realizzare in tanti colori, magari abbinati al colore di un abito, o in tante fantasie, anche per le bambine. Sarà semplice e divertente cimentarsi in un progetto creativo. Scopri come realizzare una decorazione estiva con candela e conchiglie.