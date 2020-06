Il body nero in velluto carico di trasparenze sfoggiato da Chiara Ferragni su Instagram è di una griffe molto famosa e anche molto costosa.

Ogni capo che indossa si trasforma all’istante in oggetto del desiderio per milioni di follower: dai pantaloni più sportivi all’abito da sera più esclusivo, Chiara Ferragni detta oramai legge in ogni ambito della moda, spesso però con capi decisamente esclusivi o, sarebbe meglio dire, decisamente costosi.

La signora Fedez propone infatti spesso capi griffatissimi e dalle cifre più che importanti, poco accessibili per i comuni mortali ma perfette per farli sognare.

Esempio perfetto è un body nero molto speciale sfoggiato recentemente dalla Ferragni su Isntagram.

Velluto nero, tante trasparenze per un effetto super sexy che ha conquistato il web. Ma qual è la marca e, soprattutto, quanto costa?

Chiara Ferragni body nero super sexy in velluto

Il body in questione in realtà deve la sua fama anche al fatto di esser uno dei look sfoggiati dalla influencer nel video di Non mi basta più, il brano inciso in una collaborazione straordinaria con Baby K.

Si tratta di un body in velluto nero, formato da cerchi concentrici che lascia ampie porzioni di pelle in bella vista. Fa parte della collezione Primavera/Estate 2020 di Balmain, la casa di moda che ha firmato tutti i look della clip musicale.

Manica lunga, spalline imbottite, un disegno fantasioso che valgono ben 1.790 euro.

Una cifra a dir poco astronomica ma se voleste spenderla basterà andare sul sito di Luisaviaroma e troverete il body pronto per la vendita.

Senza dubbio il capo necessita di un fisico mozzafiato per esser sfoggiato e non lascia spazio a quei piccoli “difetti” che ciascuna di noi ha e vorrebbe nascondere.

E voi, cedereste alla tentazione di un body da 1790 euro? Un body sfoggiato da Chiara Ferragni?

A voi l’ardua sentenza.