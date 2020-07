Temptation Island | Valeria Liberati, secondo quanto rivelato da Gossip News, avrebbe tradito il suo fidanzato Ciavy, Andrea Maliokapis, con il tentatore Alessandro Basciano, già noto al pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne.

Temptation Island è andato in onda soltanto una settimana fa, ma sul web non mancano le prime anticipazioni riguardo a quello che il pubblico da casa andrà a vedere sul piccolo schermo nei prossimi giorni.

Il portale Gossip News, nelle scorse ore, ha rivelato il nome di una coppia che avrebbe deciso di terminare il proprio percorso all’isola delle tentazioni da single e non da fidanzati. Ovviamente stiamo parlando di quella formata da Valeria Liberati e Ciavy.

La coppia, durante il video di presentazione, non ha mai nascosto di avere numerosi problemi relativi alla loro relazione, visto che lui l’ha tradita numerose volte ed ha ammesso che non prova amore nei suoi confronti, ma questi non sembrerebbero essere stati motivi sufficienti per terminare il loro rapporto ma soltanto per metterlo alla prova nel programma di Filippo Bisciglia.

Ma attenzione, il portale rivela molto di più sul motivo che avrebbe spinto i due, come se i loro problemi iniziali non fossero stati già abbastanza validi, a dirsi addio. Quale?

Valeria Liberati ha tradito Ciavy a Temptation Island, che la settimana scorsa l’ha fatta piangere al falò, baciando il tentatore Alessandro Basciano, che già durante la prima puntata aveva catturato l’attenzione della fidanzata.

Anticipazioni Temptation Island | Valeria Liberati e Ciavy, Andrea Maliokapis, si lasciano

Le anticipazioni di Temptation Island sembrano parlare chiaro. Valeria Liberati, probabilmente stufa di essere lei quella tradita in continuazione e che nonostante la sua storia sia iniziata ben quattro anni fa dall’altra parte non ci sia amore, ha baciato Alessandro Basciano.

Il gesto avrebbe portato la coppia a dirsi addio in maniera definitiva e a scegliere di abbandonare il programma da single, in modo tale da iniziare a vivere le proprie vite in direzioni completamente differenze.

Valeria Liberati ha baciato Alessandro Basciano, già noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato il corteggiatore di Giulia Quatrociocche a Uomini e Donne, che tra l’altro sembrerebbe essere in dolce attesa dopo la sua storia con Daniele Schiavon. Ma molto probabilmente nemmeno il suo fidanzato Ciavy, Andrea Maliokapis, non se ne sarà stato buono a guardare e si sarà dedicato alle bellezze del villaggio dei fidanzati.

Il programma, intanto, continua a collezionare ascolti record. La prima puntata del programma di Filippo Bisciglia è stata guardata da oltre 3 milioni di telespettatori.