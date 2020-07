Temptation Island 2020: dopo la prima puntata, su Instagram, spuntano i commenti delle presunte amanti di Antonio, fidanzato di Annamaria.

Spuntano le presunte conquiste di Antonio, il fidanzato di Annamaria, protagonisti di Temptation Island 2020. Su Instagram, sotto la foto della coppia pubblicata sulla pagina ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia, sono spuntati i commenti di donne che hanno scritto di aver avuto una frequentazione con il 33enne napoletano mentre era già fidanzato con Annamaria.

Temptation Island 2020: i messaggi delle presunte amanti di Antonio

Antonio è subito diventato uno dei protagonisti di Temptation Island 2020. Dopo aver definito Annamaria la sua ex nel corso della prima puntata, è finito nel mirino del popolo dei social. Su Instagram, infatti, sono spuntate le sue, presunte amanti che hanno scritto diversi messaggi sotto le foto pubblicate sulla pagina ufficiale del programma dell’amore.

“Antonio quante bugie hai raccontato? Comunque mi auguro che tu sia cresciuto, ma il ludo perde il pelo ma non il vizio”, ha scritto su Instagram una delle tante donne che stanno puntando il dito contro Antonio. E altre aggiungono: “Non cambierà mai. È un grande attore, mai avuto dubbi su di lui”; “Io addirittura sapevo che giocava a calcio… e l’anno scorso che la figlia era la nipote”, “A giugno 2019 mi ha portato a Sorrento a parlare con il suo medico. Il 31 dicembre 2019 stava a casa mia… Figurati un po’”. Altre, invece, hanno fatto sapere di aver saputo solo ora della sua vita parallela.



La sorella di una ragazza che sarebbe uscita in passato con Antonio, poi, ha aggiunto: “Meno male che mia sorella si è scansato questo fosso. Hai sempre fatto una doppia vita, falso”.

Come replicherà Antonio? La storia con Annamaria riuscirà a superare tutte le tentazioni che ha avuto sin dalla prima puntata? L’appuntamento è per giovedì 9 luglio, in prima serata su canale 5, con la seconda puntata del programma dell’amore.