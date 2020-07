Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino: come ha scoperto tutto

Belen Rodriguez, secondo il portale web di Dagospia, avrebbe scoperto di essere stata tradita da Stefano De Martino numerose volte ed anche con personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Nonostante il conduttore di Made in Sud abbia negato tutto, il portale rincalza la dose affermando che quanto riportato precedentemente corrisponderebbe alla pura verità, ma non solo. Dagospia racconta agli utenti del web anche di come la showgirl avrebbe scoperto il tutto.

“Stefano frigna su Instagram invocando il rispetto per i propri figli” ha premesso il portale. “Ditegli che quel diavoletto della Rodriguez ha scoperto di avere un cespuglio di corna in testa“ prosegue il comunicato. “Grazie all’ipad che lui aveva precedentemente collegato con il suo Iphone” conclude l’annuncio.

Belen Rodriguez ha scoperto di essere stata tradita da Stefano De Martino attraverso l’ipad e a confermare la tesi del portale ci sarebbe la frecciata di lei che ha citato perfino un vecchio aneddoto sulla Marrone.

Belen Rodriguez: nuovo amore dopo Stefano De Martino? Il gossip di Dagospia

Belen, però, dopo aver sofferto e non poco per la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino avrebbe trovato, sempre secondo quanto riportato dal portale, la felicità al fianco di un nuovo amore.

Di chi stiamo parlando? Di Gianmaria Antinolfi, un imprenditore campano. Per questo motivo l’ex di De Martino è stata avvistata a Napoli negli scorsi giorni.

Belen e Gianmaria Antinolfi sono una nuova coppia? Il portale sembrerebbe non avere alcun dubbio, ma la showgirl ancora una volta ha preferito la strada del silenzio di fronte a queste nuove indiscrezioni sulla sua vita privata.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ufficialmente arrivati al capolinea e nonostante i loro fan sperassero che dopo la crisi potesse tornare il sereno, dovranno fare i conti con la triste realtà dei fatti: i due si sono detti addio e questa volta, purtroppo, sarà per sempre.