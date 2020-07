Valentina Vignali | Dimagritissima, ma è ancora polemica – VIDEO

Valentina Vignali si era mostrata ingrassata e fuori forma dopo il GF VIP: dopo un impegno di mesi si mostra di nuovo al top ma gli hater la prendono di mira.

Valentina Vignali è una famosa influencer, una modella ma è soprattutto una sportiva. Dal 2007 ha militato in numerose squadre italiane di basket e attualmente veste i colori della Sirt Roma Centro.

La carriera di modella, che poi si è evoluta in quella di influencer, ha proceduto parallelamente alla carriera sportiva e ha portato Valentina anche a posare per la copertina di Playboy.

Proprio grazie alla grande popolarità conquistata su Instagram la Vignali è stata invitata a far parte della rosa di concorrenti dell’ultimo GF VIP. Durante la permanenza nella casa, a causa dello stress, della scarsa attività fisica e di un’alimentazione non controllata come quella che la sportiva seguiva fuori della casa, Valentina ha messo su diversi chili.

Per questo motivo venne pesantemente attaccata nelle settimane appena seguenti la sua uscita dalla casa di Cinecittà e già allora si era scagliata contro gli hater affermando che con un po’ di allenamento e tornando a controllare la propria alimentazione avrebbe rapidamente riconquistato la forma perduta.

La Vignali ha mantenuto le promesse ma, a quanto pare, gli Hater non hanno perso occasione per continuare a criticarla.

Valentina Vignali dimagrita e in forma, torna in bikini su IG

A distanza di diversi mesi dalla fine del Grande Fratello VIP Valentina ha effettivamente recuperato in pieno la forma fisica che poteva sfoggiare all’entrata nella casa.

Lo ha dimostrato con un selfie allo specchio realizzato in camera da letto mentre indossava un bikini che metteva in mostra i suoi muscoli tonici e gli addominali perfettamente definiti. “Dove sono finiti tutti i criticoni? Non li trovo più” ha scritto Valentina, con un intento decisamente provocatorio.

Si è trattato di un modo molto diretto attraverso cui la Vignali ha voluto reagire alle critiche dei follower che, però, hanno immediatamente trovato qualcos’altro a cui appigliarsi.

Invece di lodare l’impegno profuso nel tornare al top della forma e liberarsi dei chili in eccesso, qualcuno dei commentatori ha pensato che fosse il caso di insinuare che la sportiva avesse assunto droghe per dare una “spintarella” al proprio metabolismo e facilitare il dimagrimento.

Valentina ha deciso di sfruttare l’occasione per puntualizzare che in vita sua non ha mai assunto droghe e che, a voler essere precisi, non ha mai fumato nemmeno una sigaretta. Inoltre ha voluto dare una lezione di netiquette a coloro che hanno fatto quei commenti sgradevoli: “Non fare sui social quello che non faresti nella realtà, perché questa non è una jungla” ha scritto l’influencer.

La Vignali non è l’unica influencer ad essersi scagliata sia contro il bodyshaming sia contro il cyberbullismo o comunque l’odio social. Non troppo tempo fa Chiara Ferragni aveva difeso le sue amiche da chi le accusava di essere “rotonde” e Benedetta Rossi ha deciso di perdonare l’hater che l’aveva offesa e addirittura di difenderlo dagli attacchi che l’utente stava ricevendo dai fan inviperiti della foodblogger.