Lo scrub capelli permette di curare il cuoio capelluto, rimuovendo sporco e sebo, così da poter sfoggiare una chioma voluminosa e perfetta. Scopri come prepararlo a casa.

La cura dei capelli è davvero importante, spesso le cattive abitudini, agenti atmosferici possono danneggiare ed indebolire la chioma. Sfoggiare una chioma perfetta e ben definita non è così difficile, si può anche a casa senza andare dal proprio hair stylist.

Ci sono dei prodotti che si possono acquistare o preparare a casa come lo scrub che aiuta a prendersi cura dei capelli. Molte donne conoscono solo lo scrub per viso e corpo, che va a rimuovere le impurità e le cellule morte. Preparare uno scrub capelli non è così difficile, bastano pochi ingredienti che si combinano tra di loro. Gli ingredienti più utilizzati sono il bicarbonato, lo zucchero e tanti altri.

Noi di CheDonna.it, vogliamo darvi qualche consiglio su come prendervi cura dei capelli con lo scrub, da preparare a casa.

Scrub capelli: scopri i benefici

Lo scrub capelli ha ha stessa azione esfoliante di quello utilizzato per corpo e viso. Quante volte è capitato di lavarvi i capelli e dopo l’asciugatura risultano opachi e appesantiti?

Spesso la causa è la scelta di prodotti poco adatti al capello oppure sono ancora presenti residui di shampoo e balsamo. Spesso anche i lavaggi frequenti, possono far perdere lucidità e possono causare la comparsa di forfora.

Oppure applicate dei prodotti per definire lo styling, il sebo e le polveri sottili dovute dall’inquinamento atmosferico. Le abitudini sbagliate o l’utilizzo di prodotti non adatti al cuoio capelluto, a lungo andare possono formare delle pellicine bianche che sembrano forfora. Tutto ciò si ripercuote sulla salute del capello, indebolendolo e non garantendo una buona crescita. Ma se si fa uno scrub ai capelli viene fatto con una certa frequenza, non solo si va a rimuovere lo sporco, ma anche l’olio in eccesso, le cellule morte e la cute risulta purificata. Anche le donne che hanno la cute secca e non grassa, devono fare lo scrub, così da esfoliare le cellule morte e far crescere i capelli più sani e più forti.

Si consiglia di fare lo scrub ogni 15 giorni, ma non esagerate e sfregate troppo il cuoio capelluto per evitare di irritarlo. Si consiglia di applicare lo scrub sui capelli umidi e districati. In caso di capelli grassi l’applicazione va bene anche una volta a settimana.

Non va generalizzato il discorso dello scrub capelli, perchè ad ogni capello va preparato uno scrub specifico. Sicuramente le donne che hanno i capelli normali possono scegliere un prodotto neutro, mentre chi ha problemi di forfora o di irritazioni deve utilizzare ingredienti specifici. In caso di cuoio capelluto grasso, il limone si può utilizzare perchè va a purificare.

Scrub fai da te: ingredienti

Preparare uno scrub a casa è facile e soprattutto veloce. Bisogna solo porre attenzione alla scelta degli ingredienti in base al proprio tipo di capello. Non esagerare con l’applicazione, si consiglia ogni 7 giorni per capelli grassi, ogni 15 giorni per capelli normali.

Alla base di ogni scrub ci deve essere un ingrediente granuloso, come lo zucchero, sconsigliato il sale e il bicarbonato per la cute più delicata perchè è un ingrediente abrasivo. In caso di idratazione potete utilizzare il latte di cocco o il gel d’aloe vera, che dona un effetto lenitivo e antinfiammatorio. Non dimenticare l’olio ingrediente indispensabile per lenire e ammorbidire il cuoio capelluto.

Lo scrub capelli va applicato sui capelli bagnati si seguono dei massaggi che riattivano il microcircolo. Per un effetto potenziato, è possibile tenerlo in posa per circa 15 minuti, poi si procede al risciacquo e allo shampoo abituale.

1- Limone e bicarbonato: per capelli grassi, due ingredienti che hanno un potere sgrassante. in una ciotolina mettete un pò si shampoo delicato, un cucchiaino di bicarbonato e il succo di mezzo limone. Mescolate bene e applicate sulla radice, i capelli dovranno essere umidi. Lasciate agire per un paio di minuti poi risciacquate. Se avete la cute grassa e delicata non va bene, perchè il bicarbonato potrebbe irritare.

2- Zucchero di canna e tea tree oil: perfetto per la cute grassa. Mescolate in una terrina 4 cucchiai di balsamo, 2 cucchiai di zucchero di canna e 4 gocce di tea tree oil. Applicate facendo dei massaggi e lasciate agire, poi procedete con lo shampoo.

3- Olio di argan e zucchero di canna: in caso di cuoio capelluto molto secco e disidratato, potete preparare alo scrub con zucchero di canna qualche goccia d’olio di ojoba o cocco e non il balsamo. Oppure anche l’olio di Argan o mandorle è utile.

4- Olio di cocco e sale: due ingredienti che purificano e nutrono. Mescolate in una terrina un cucchiaio di olio di cocco, un cucchiaino di miele, sale e aceto di mele. Applicate e lasciate riposare per pochi minuti poi procedete con il risciacquo. Il miele hanno proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti, invece l’aceto di mele è per trattare i capelli sfibrati e con forfora.

5- Senza balsamo: nel caso in cui non avete a disposizione il balsamo,basta mettere in una ciotolina 4 cucchiai di sale grosso, un cucchiaio di aceto di mele, un cucchiaio di olio di argan o mandorle dolci, un cucchiaio di miele. Se volete unite qualche goccia oli essenziali con tea tree che va a rinfrescare e purificare. Dopo aver mescolato bene, applicate sui capelli inumiditi, fate dei massaggi circolari per 5-10 minuti, sciacquate abbondantemente con acqua e procedete al vostro solito shampoo.