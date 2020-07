Chiara Ferragni in un recente viaggio in Lazio ha indossato un vestitino a fiori suscitando subito la curiosità delle sue follower. Scopriamo tutto di questo abitino destinato ad andare in sold out.

Chiara Ferragni detta le regole della moda. Quello che indossa la bionda influencer è infatti destinato ad andare in sold out e a diventare un must have.

Non a caso tutte le sue follower, e non solo, vorrebbero avere nel proprio armadio i capi che l’imprenditrice digitale propone nei suoi profili social.

Nei giorni scorsi, tra le foto pubblicate dalla Ferragni su Instagram, durante un viaggio nei dintorni di Roma è apparso un vestitino nero a fiori che ha subito suscitato l’interesse delle sue seguaci. Scopriamo tutto su questo capo.

Ecco il vestitino a fiori di Zara indossato da Chiara Ferragni

Appena indossa qualcosa Chiara Ferragni quel capo o accessorio è destinato a diventare un must have. La moglie di Fedez, che in questi giorni è molto preoccupata per la salute della sua cagnetta Matilda ha infatti dato il via al mestiere di influencer che poi tutte hanno seguito.

Con i suoi oltre 20 milioni di follower dunque non possiamo che prendere spunto dai suoi look.

Qualche giorno fa, l’imprenditrice digitale ha trascorso alcune giornate in compagnia di Fedez, a Roma e dintorni.

Durante questa gita ha fatto visita al Giardino di Ninfa e a Torrecchia Vecchia a Cisterna di Latina dove ha indossato un abitino a fiori che ha suscitato subito l’interesse delle sue fan.

Effettivamente si tratta di un abito molto semplice da indossare. Sfondo nero e margherite bianche. Maniche leggermente a sbuffo e abbottonatura sul davanti.

Ma il bello è che questo capo è super accessibile. Firmato Zara, l’abitino costa solo 29.95 euro risultando quindi alla portata di tutte.

Un vestitino dall’aria romantica che l’influencer ha ben abbinato rendendolo subito rock con paio di anfibi militari targati The Row e una delle borse più iconiche del momento, la ‘The Chain Pouch’ di Bottega Veneta.

E se da un lato il vestitino è low cost, dall’altro gli accessori bilanciano l’outfit visto che parliamo di cifre ben più elevate.

Se cercate un vestito corto estivo da indossare in tutte le occasioni, dalla gita fuori porta come ha fatto la Ferragni, al mare o in città. Di giorno per un look casual o di sera per un’uscita romantica l’abitino in questione è quello che fa per voi.

Femminile ma grintoso e soprattutto alla portata di tutte, se non volete rinunciare ad averlo, conviene accaparrarselo prima che vada in sold out.

(fonte: elle.com)