10 cose che gli uomini amano delle donne

Ti sei mai chiesta quali sono le caratteristiche che gli uomini amano di più in una donna? Scopriamole insieme.

Quando si parla di attrazione, le dinamiche che entrano in campo sono tante e spesso incomprensibili. Se si parla di uomini, ad esempio, è davvero difficile riuscire a prevedere cosa gli piace delle donne. Al di là dell’aspetto estetico che è puramente soggettivo e che pertanto risulterà diverso da uomo a uomo, ci sono infatti tante cose che riguardano il mondo femminile e per le quali gli uomini stravedono.

Si tratta per lo più di caratteristiche e di modi di fare che spesso si tende a sottovalutare e che invece riscuotono un certo successo dal punto di vista maschile.

Oggi, quindi, scopriremo insieme quali sono le caratteristiche prettamente femminili che gli uomini adorano. Senza dimenticare che tra queste ci sono anche quelli che noi consideriamo dei difetti.

Le cose che gli uomini amano di più delle donne

Capita spesso di chiedersi cosa può piacere ad un uomo. E anche se la regola di base dovrebbe essere quella di restare se stesse e non cambiare mai per nessuno, tutte prima o poi ci troviamo davanti a questo interrogativo. Dopotutto gli uomini non sono quasi mai dei grandi oratori. Capire cosa gli piace davvero, quindi, può essere davvero difficile.

Eppure, ci sono delle caratteristiche più o meno comuni che sembrano attrarli in modo più evidente di altre. E alcune di queste sono davvero insospettabili.

La sicurezza. Una delle caratteristiche che gli uomini amano di più è la sicurezza. Una donna sicura che sa quello che vuole e che interagisce in modo spigliato risulta essere particolarmente attraente. Questo non significa che amino le donne tutte d’un pezzo. Ad attrarli è spesso il contrasto tra modi di essere diversi e spesso in opposizione tra loro.

La capacità di esprimere le emozioni. Abbiamo appena parlato di sicurezza ma anche di contraddizioni. Così sarà utile sapere che gli uomini amano anche le donne che sanno mostrare le proprie emozioni senza alcuna vergogna. Arrossire in pubblico, commuoversi davanti ad un film e piangere per qualcosa che non va, sono tutti aspetti che riscuotono un certo successo. E questo, anche se a volte gli capita di criticarli.

Il senso dell’umorismo. Gli uomini adorano le donne che ridono alle loro battute. È una cosa che li fa sentire speciali e che gli da modo di godere dell’espressione rilassata e gioviale della donna che hanno accanto. Allo stesso tempo apprezzano le donne che dimostrano di saperli sorprendere con battute divertenti. Un aspetto che reputano particolarmente attraente e che cercano sempre nella persona che amano.

La capacità di ascoltare. Noi donne, si sa, sappiamo ascoltare. E questa è una caratteristica che gli uomini adorano. Sapere di avere un porto sicuro nel quale rifugiarsi per confidare i problemi di ogni giorno è una cosa che li fa sentire meglio e che gli fa apprezzare in modo particolare la presenza di una donna nelle loro vite. Ancor più se si tratta della persona che amano e della quale si fidano.

La gelosia. Ebbene si, se moderata, agli uomini piace persino la gelosia. Ovviamente non parliamo di quella così forte da scatenare scenate o liti. Sapere di piacere alla propria donna e di suscitare in lei un pizzico di gelosia è però una cosa che gli piace. E, quando questa viene espressa in modo velato ma percepibile, ne sono a loro modo attratti.

L’amore per il buon cibo. Agli uomini piace mangiare. Per questo motivo trovano particolarmente attraente la donna che condivide questo importante aspetto con loro. Vedere una donna che mangia con gusto è per molti una vera e propria fonte di attrazione. Così come lo è il sapere di poter uscire fuori a cena per mangiare di gusto in compagnia, magari dividendosi le varie portate e commentando insieme ciò che si sta mangiando.

La passione. Un’altra caratteristica che attrae in modo particolare gli uomini è la passione. Non solo quella che si ha nei loro confronti ma anche quella che si esprime in ogni aspetto della vita. Le donne passionali sono quelle che piacciono di più, perché mettono anima e corpo in tutto ciò che fanno, sono vive e hanno sempre qualcosa di cui parlare, che gli sta a cuore e per cui sono disposte a battersi.

La cura di se. Forse non lo danno sempre a vedere ma gli uomini amano le donne che amano prendersi cura di se. Questo non vuol dire necessariamente donne sempre a dieta o fissate con la palestra ma, più semplicemente, donne che amano sentirsi belle e che lo fanno a loro modo. Il motivo? Si tratta quasi sempre di donne felici, allegre e che grazie a ciò sono in grado di trasmettergli energie positive.

L’intraprendenza. Le donne intraprendenti affascinano da sempre perché questa caratteristica le rende, prima di tutto imprevedibili e sempre in grado di sorprendere. Quando si trovano davanti a questa caratteristica, ovviamente se non esasperata, la maggior parte degli uomini si sente quindi particolarmente attratta. Ancor meglio se l’intraprendenza è anche stimolo per fare sempre nuove cose insieme. Aspetto che a molti uomini, spesso poco motivati, torna persino utile.

La voglia di coccole. E anche se molti di loro non lo ammetteranno mai, una delle cose che gli uomini amano delle donne, è la loro voglia di coccole. Ciò li aiuta a rilassarsi, a sentirsi più a proprio agio e a poter sperimentare dei momenti di dolcezza insieme alla persona che amano. Inoltre, molti non lo confesseranno mai ma… anche gli uomini amano le coccole.

Ora che sappiamo quali sono le cose che gli uomini amano delle donne e che, sicuramente, ci saremo ritrovate in almeno una di loro, è bene ricordare che per piacere davvero bisogna sempre essere se stesse. Fingere, infatti, porterebbe solo a snaturarsi e ad attrarre le persone sbagliate. Molto meglio essere semplicemente come si è senza cambiare e aspettando di trovare la persona in grado di apprezzare come siamo fatte nel profondo.