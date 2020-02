I 13 difetti femminili che fanno impazzire gli uomini | Le imperfezioni di cui pensi “male” possono essere la carta vincente per farlo impazzire d’amore

Li abbiamo sempre camuffati, pensando di risultare più attraenti agli occhi degli altri e invece, stavamo commettendo un grosso errore. Di cosa parliamo? Delle imperfezioni, piccoli difetti fisici e non solo che fanno letteralmente impazzire gli uomini. Quante volte ci siamo viste “coprire” quel neo che, posizionato così in bella vista, non ci sembrava al posto giusto? Oppure quei piccoli difetti caratteriali che pensavamo negativi e che invece, agli occhi degli uomini sono del tutto positivi e affascinati? Non ci crederete ma è vero, alcuni dei difetti e delle imperfezioni di noi donne sono quello che fanno impazzire gli uomini e a dirlo sono proprio loro! Basta, quindi, apparire quelle che non si è per risultare “migliori”, affatto, da ora l’unica accortezza che si possa avere, per far impazzire l’uomo che vi piace è essere, semplicemente, voi stesse, con quei piccoli difetti che vi rendono uniche, una ad una nessuna esclusa. Scopriamo, quindi, quali sono questi 13 difetti femminili che fanno impazzire di desiderio gli uomini.

I 13 difetti femminili che fanno impazzire gli uomini

A sentirle tutte, il numero dei “difetti” che ogni donna si vede addosso potrebbe forse salire a dismisura. Eppure, si tratta spesso di inestetismi – veri o presunti – che agli occhi di un uomo non soltanto non possiedono alcuna valenza negativa, ma addirittura possono generare un’attrattiva particolare. Qualche esempio? Eccone tredici, fra i più diffusi nell’universo delle “fisse” femminili! Da oggi, quelle piccole imperfezioni saranno l’arma letale per far impazzire l’uomo dei vostri sogni. Quelli che tu chiami difetti possono essere invece delle caratteristiche interessanti che possono attirare diversi pretendenti. Tu non ami le tue imperfezioni ma qualcuno impazzirà per esse. Ecco quali

1. La timidezza e la tendenza ad arrossire

Se pensavi fino a poco tempo fa che l’uomo fosse attratto solo dalla donna “forte” quella che non ha paura beh, ti sbagliavi di grosso perché, ciò che fa impazzire davvero gli uomini è quella velata timidezza che molte donne o ragazze, hanno dentro di se. Questa condizione di timidezza che colpisce gran parte della società è temuta da molte ragazze, poiché immaginano che per questo motivo rimarranno sole e condurranno la loro vita in compagnia di gatti. Un gran numero di donne cerca di cambiare il proprio comportamento ed essere più aperta agli altri, ma non sanno che gli uomini non possono resistere ad una donna timida come loro, questo anche perché la timidezza nasconde un velo di mistero che, per gli uomini, è fondamentale. Inoltre, fa diventare gli uomini più teneri e hanno un istinto protettivo nei confronti della donna timida che non sapevano di avere.

Cugina della timidezza è la tendenza ad arrossire per un complimento, una battuta o qualcosa che ha in qualche modo toccato la sfera emozionale. La tendenza ad arrossire può generare imbarazzo in colei che ne soffre, ma negli uomini ha un’attrattiva considerevole: crea un irresistibile effetto “candore”.

2. Avere paura

Hai presente quei film in cui una coppia va al cinema a vedere un film dell’orrore e lei non fa altro che mettersi paura, saltando nelle braccia di lui? Il gridolino di terrore vale più di mille spogliarelli che puoi fare, perché quando ti rifugi in lui smuovi un istinto ancestrale maschile di protezione.

In pratica è come se potesse ritirare fuori la clava per proteggerti dall’animale selvaggio giusto lì, fuori dalla caverna.

3. I Fianchi larghi e le Curve morbide

Ecco il cruccio di tantissime donne dal fisico mediterraneo che probabilmente non hanno ancora compreso quale prezioso dono madre natura abbia fatto loro! Esisterà mai sulla faccia della terra un uomo “refrattario” a due fianchi abbondanti, morbidi, burrosi e così tremendamente sexy?

In genere, le persone golose possono avere qualche rotondità qua e là. Niente panico: gli uomini le adorano! Perché anche se ammirano i corpi da copertina, nella vita vera preferiscono afferrare a piene mani un didietro e dei fianchi abbondanti piuttosto che qualche ossicino ricoperto di pelle. Ogni ragazza crede che essere molto magre sia la cosa più desiderata dagli uomini. In nessun modo questa cosa è vera, una donna con pochi chili in più che ha un corpo sano e sinuoso è la più attraente per ogni maschio. Tutto questo stereotipo si basa sul mondo dei media e della moda, che crea canoni di bellezza irreali.

4. Un Lato B generoso

Da sempre il Lato B delle donne è quello che attira maggiormente gli uomini, a patto che questo sia generoso e abbondante. Ne abbiamo esempi in Letteratura, Cinema, Dipinti e l’arte in genere è pregna di donne ritratte con Lati B abbondanti. Nei secoli, l’attrattiva nel lato B della donna non è mutata nell’universo maschile che, però, prediligono quello “prosperoso”. Da sempre il Lato B femminile è celebrato nella sua abbondanza e rotondità quale massima espressione di sensualità. Perché allora percepirlo come un “eccesso” da ridurre o modificare? Agli uomini non interessa che il lato B sia perfetto. Ciò che conta ai loro occhi è il dondolio dei fianchi mentre una donna cammina e la sensualità con cui sa presentarsi.

5. Giocare con i capelli

Una cosa che fa letteralmente impazzire gli uomini è quando la donna gioca con le ciocche dei propri capelli. Avete presente quando vi attorcigliate con il dito una ciocca di capelli mentre state pensando? Ecco, proprio quel gesto è ciò che amano gli uomini delle donne.

Quindi, se sei una di quelle donne che non smettono di toccarsi i capelli per ragioni diverse, non temere che ti faccia sembrare meno attraente agli occhi degli uomini. Al contrario, questo è il modo in cui crei una sensazione provocante nei suoi pensieri, dal momento che sembri più “naturale” e persino “selvaggia”.

6. I capelli in disordine

Avere i capelli in disordine, arruffati e quasi ingestibili suscita nell’uomo attrazione. La stessa cosa di quando andate al mare e asciugate i vostri capelli all’aria aperta. Ecco, l’uomo impazzisce per quel genere di “pettinatura”, che vi rende un po’ sbarazzine, un po’ naturali. Insomma, no al liscio perfetto e tutto ordinato. Quindi, l’effetto messy hair (peraltro tanto di moda) a lui non dispiace affatto! È spontaneo, naturale e negli uomini può avere anche un utile affetto “rassicurante”.

I capelli mossi, quindi, spettinati attraggono l’uomo perché tutto ciò che è mosso/ondulato/riccio fa selvaggio, e tutto ciò che è selvaggio eccita. Non stupisce quindi che due onde buttate là per caso sulla tua capigliatura siano per gli uomini quello che è il miele per le api. E pensare che fino a ieri credevi che il capello liscio fosse hot. Sbagliato!

7. Le lentiggini

Le lentiggini che fino a poco tempo fa ti ostinavi a coprire per avere una pelle perfettamente omogenea è quello che di più sbagliato potevi fare se vuoi attirare l’attenzione di un uomo. Le lentiggini infatti danno un’allure di innocenza e giovinezza anche a un volto che ha passato i vent’anni. Ti sembrerà impossibile, eppure davanti a certi occhi maschili si tratta di un mix irresistibile! E poi, dai ammettilo, sono decenni che gli uomini scrivono poemi e canzoni sulle lentiggini femminili, perché le amano! Sono dolci, ispirano protezione e innocenza, niente di più sexy per un uomo.

8. I denti larghi e il sorriso non perfetto

Ti sembrerà strano ma non tutti gli uomini amano la dentatura perfetta, questo perché ai loro occhi, risulta “artefatta”, dunque non sincera e vera. Per di più, gli uomini amano quella piccola fessura in mezzo ai denti che molte donne, invece si coprono con la mano quando sorridono. Nulla di più sbagliato care! I denti larghi e un sorriso non perfetto come uno smalto che non è esattamente quello che si dice “bianco smagliante” è un punto a vostro favore piuttosto che un difetto da nascondere. Molti uomini, dunque, amano dei denti curati ma con qualche difetto, come lo spazio tra gli incisivi. Star come Madonna, Vanessa Paradis, Brigitte Bardot o Ornella Muti ne hanno fatto un tratto distintivo della loro immagine. Quindi no alla carie, sì al diasistema.

9. Essere maldestra

No, non significa che sei infantile; non sei meno intelligente degli altri perché non sei abile in tutte le azioni che fai. Molte volte essere maldestra serve come esca per gli istinti maschili. Se crederai che non è una cattiva impressione, puoi confessare qualche battuta su questo comportamento o cosa, ancor di più, impressionare un uomo, chiedergli aiuto.

Per lui, tranne il sentimento di tenerezza, sarà qualcosa di irresistibile. Se vuoi provare questo, ricorda che non essere brave in ​​qualcosa non è un fallimento.

10. I Nei

Pensate solo alla mitica Marilyn Monroe che il neo se lo dipingeva appositamente sul viso! Insomma, lei lo sapeva già che il neo era un vezzo da mettere in mostra per attirare l’attenzione. Mentre molte donne li osserva con la voglia di coprirli o sbarazzarsene, lui li osserva considerandoli un tratto distintivo che rende unica e particolare quella donna.

Il neo, soprattutto se focalizzato in zone “clou” come la bocca, la guancia o l’occhio, rende un volto molto più intrigante. Non per nulla è sempre stata ampiamente diffusa l’abitudine di truccare il viso femminile realizzando o aggiungendo nei posticci per aumentare il tasso di seduzione.

11. La bassa statura

Troppo bassa a tuo parere? Le ricerche hanno dimostrato che gli uomini preferiscono di gran lunga le donne piccoline e di media altezza. In generale, le alte risultano infatti con un potenziale seduttivo inferiore, poiché gli uomini preferiscono essere più alti della loro compagna e in più, una donna di statura bassa o medio-bassa, risulta agli occhi degli uomini, come qualcosa da “proteggere” con affetto.

12. Gli occhi all’ingiù

Quintali di make up per “aggiustare” un difetto della fisionomia che certi uomini potrebbero addirittura percepire come un lato positivo! Sì, perché gli occhi spioventi, leggermente rivolti all’ingiù, danno un tocco di innocenza. Una qualità che potreste giocarvi efficacemente in fase di conquista. E noi sempre lì a usare litri e litri di eyeliner per “alzare”quello sguardo troppo basso.

13. Essere gelose

Tanto demonizzata in passato, torna ora di moda. Parliamo di gelosia. Essere gelose, infatti, attira l’attenzione ed eccita gli uomini, che si sentono desiderati e vanno nel pallone. Certo, sempre bene non esagerare, ma aggiungere una punta di gelosia alla relazione è un buon compromesso per far salire la temperatura e l’attrazione fisica.

Perché le donne si fissano su alcune “imperfezioni”?

Spesso ci chiediamo il motivo, l’origine di alcune “fissazioni” che vogliamo a tutti i costi eliminare o coprire. Perché avviene? In alcuni casi le piccole “fisse” risalgono a un conflitto avuto nel passato con la madre. Dietro l’adeguamento a certi stereotipi femminili di perfezione può esserci la mancanza di un modello materno di riferimento o il rifiuto del rapporto, di trascuratezza o di sofferenza, che la madre aveva con il proprio corpo. Un consiglio per cambiare rotta è guardarsi con amore, dedicare parte del proprio tempo alla cura del se interiore.

Dedicare del tempo alla cura di un hobby, uno sport o anche passare qualche ora a leggere un buon libro. Questi piccoli accorgimenti, fanno si che la “fissazione” si sposti dall’esterno di se, verso l’interno, migliorando l’interno, si migliorerà in automatico, anche ciò che guardiamo nello specchio, cioè noi.

(Fonte: glamour.it – donna.fidelityhouse.eu)