Costume con oblò sul seno | Il must have indossato da Chiara...

Il costume con l’oblò sul seno indossato da Chiara Biasi si prepara a diventare un must dell’estate 2020.

Le influencer, si sa, ormai dettano le regole della moda e sono fitte le schiere di ragazze, più o meno giovani, a seguire i loro dettami.

Del resto fare l’influencer è il nuovo mestiere, esploso negli ultimi anni, che tutte vorrebbero farlo. Ecco perché quando una Chiara Biasi di turno indossa un costume, come qualsiasi altra cosa, suscita subito l’interesse migliaia di donne pronte a tutto pur di averlo.

In questo caso la trentenne di Pordenone da due milioni e mezzo di follower è apparsa su Instagram in diverse foto, con un bikini bi-color con la particolarità di un oblò sul seno. Scopriamo tutto sul costume di Chiara Biasi, in particolare marca, costo e dove trovarlo.

Ecco il costume di Chiara Biasi con l’oblò sul seno

Un bikini indossato da Chiara Biasi che è già diventato un must have dell’estate 2020. La particolarità di questo costume sta proprio nel pezzo di sopra.

La forma del reggiseno è quella di una brassiere, dal taglio piuttosto sportivo, ma con la particolarità di avere un oblò sul seno che lascia, appunto intravedere la parte centrale del décolleté.

Il costume in questione indossato dall’ex di Oscar Branzani e del calciatore Simone Zaza è del marchio Matineé e per trovarlo basta andare sul sito www.matineeshop.com.

La particolarità di questi costumi sta anche nel fatto di avere i nomi dei gelati. In questo caso, il modello della brassiere gialla a costine indossato dalla Biasi è l’ ‘affogato‘ il cui costo è 29 euro.

Al top giallo con l’oblò l’influencer ha abbinato uno slip di velluto lilla che invece si chiama ‘sorbetto’ il cui costo è di 29 euro. Di tendenza anche il pezzo di sotto visto che è un V Shape, modello ultra attuale. La particolarità sta proprio nell’avere il taglio a V.

Il due pezzi indossato da Chiara Biasi costa quindi in totale 58 euro.

Altrimenti si potrà optare per lo slip dello stesso colore del sopra, il cui nome è sempre sorbetto, essendo lo stesso modello di quello lilla, ma con il tessuto a costine e dello stesso giallo del reggiseno. Anche questo al costo di 29 euro.

Ovviamente se il vostro desiderio è quello di riprodurre il look di Chiara Biasi dovrete acquistarlo identico al suo e quindi rigorosamente spezzato.

Visualizza questo post su Instagram be ready for a very sweaty summer @matinee__official @vincenzotraettino Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 26 Giu 2020 alle ore 6:49 PDT

La modella e influencer ha firmato lo scorso anno una capsule del marchio Matineé, intitolata Jamaica, con cui il brand ha debuttato sul mercato.