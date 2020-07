Come tagliare l’avocado | Tutorial con video

Scopri come tagliare e pelare in modo semplice e veloce l’avocado.

L’avocado è un frutto tropicale particolarmente apprezzato in tutto il mondo. Ricco di proprietà benefiche è considerato un super cibo, motivo per cui viene inserito sempre più spesso nell’alimentazione di tutti i giorni. Non tutti, però, sanno come avvicinarsi a questo frutto e tutto perché la sua consistenza può renderlo spesso difficile da pelare e da tagliare.

Oggi, quindi, dopo aver approfondito qualche nozione su questo prezioso alimento, scopriremo insieme come tagliarlo in modo da non farci del male e da non rovinare l’avocado.

Avocado: come tagliarlo

L’avocado è un alimento ricco di grassi buoni, di fibre e di vitamine. Considerato un amico della dieta (se consumato con moderazione), fa bene alla salute ed è in grado di abbassare i livelli di colesterolo cattivo, innalzando quello buono, è a tutti gli effetti un super cibo.

Goloso come pochi, è in grado di rendere buona ogni pietanza. Che lo si mangi a cubetti in insalata, nel sushi o come crema da abbinare a primi e secondi, l’avocado è infatti un alimento in grado di soddisfare anche i palati più difficili.

Per poterlo mangiare anche a casa, però, è importante saperlo gestire. E questo è un punto su cui molti si trovano ancora in difficoltà. Niente paura, però, perché con questo articolo, oggi impareremo i trucchi per aprire e tagliare un avocado in modo sicuro e semplice.

Iniziamo quindi dalla parte solitamente più temuta, ovvero il taglio.

Per un taglio semplice e sicuro dell’avocado è opportuno assicurarsi di avere una mano ferma e per farlo è meglio munirsi di un coltello da bistecca.

Fatto ciò si posiziona l’avocado sul palmo della mano per la sua lunghezza (come mostrato nel video) e lo si incide dalla punta fino alla base, sentendo il nocciolo con la lama per avere un riferimento.

A questo punto si gira l’avocado e si ripete l’operazione.

Fatto ciò si può posare momentaneamente il coltello. Per aprire l’avocado, infatti, basterà prenderlo con entrambe le mani ed esercitare una rotazione delle due metà, avendo cura di girarle in due versi opposti. Così facendo l’avocado si aprirà in due.

Ora non resta che togliere il nocciolo e per farlo basta posizionare la metà dell’avocado con nocciolo sul palmo della mano, tenendolo ben fermo e con la lama del coltello dare un colpetto sul nocciolo lasciando entrare la lama. Così facendo basterà ruotare leggermente il coltello per estrarlo.

Come pelare e affettare l’avocado

Ora che siamo riusciti a risolvere il problema più grande, passiamo a come pelare l’avocado.

Esistono più modi per farlo:

Il più semplice è quello che prevede l’uso del pela patate. Usandolo come si farebbe, appunto con una patata, la buccia viene infatti via facilmente lasciando integro l’avocado.

Un altro modo prevede di tagliare il frutto in quattro parti e iniziando dalla punta di ogni quarto, staccare la buccia con le dita. Più l’avocado sarà maturo e più sarà semplice farlo.

Ora siamo finalmente pronti al taglio. L’avocado si può utilizzare in diversi modi.

A cubetti per insalate e tartare

A strisce sottili sul sushi

A strisce più spesse per realizzare golosi involtini, guarnizioni, etc…

I consigli dello chef. Per riconoscere un avocado perfetto, basta togliere il picciolo. La parte che rimane scoperta deve essere di un bel verde brillante.