Giorgia Palmas | Selfie di famiglia, altra femmina in arrivo – FOTO

Giorgia Palmas si prepara a mettere al mondo una bambina dieci anni dopo la prima figlia Sofia, al suo fianco il campione di nuoto Filippo Magnini tra selfie e sorrisi.

“Come il Milan ha bisogno di concentrazione per prepararsi alla volata finale, anche io e la mia bimba ci prendiamo un po’ di tempo prima del lieto evento, ringrazio la grandissima squadra di Milan Channel”, così Giorgia Palmas saluta per un po’ i tifosi rossoneri e gli affezionati che erano abituati a vederla sul canale ufficiale dei Diavoli. L’ex velina va in maternità. Ormai manca relativamente poco e la conduttrice e showgirl sarà di nuovo mamma. Dopo Sofia, avuta da una precedente relazione, che ora ha dieci anni, è il momento di un’altra femminuccia.

La nuova creatura è il frutto dell’amore passionale e duraturo della celebre sarda con il campione di nuoto Filippo Magnini che si prepara a diventare papà per la prima volta: la coppia, per diverse ragioni, non sta più nella pelle. Lo conferma anche un selfie fatto dal Magno che ritrae la famigliola in espansione all’interno della monovolume – è il caso di dirlo – familiare: “Tanto la più rotonda sono io”, ha scherzato la Palmas in riferimento ai palloncini rosa posti nell’abitacolo.

Giorgia Palmas, la gravidanza procede bene: selfie e sorrisi con il pancione

Il sorriso di Filippo Magnini conferma la complicità e l’affetto della coppia che si appresta ad essere un esempio per la figlia che verrà. Nel frattempo, fervono i preparativi perchè, al giorno d’oggi, una gravidanza – perlomeno l’attesa che porterà al parto – va programmata di tutto punto. Varie tappe a scandire l’avvicinamento che darà il benvenuto a una nuova vita: tutto il mondo è paese e anche i vip si adeguano mettendo in mostra la propria felicità nell’aumentare la famiglia.

Poi, però, sarà tempo di matrimonio: i due avrebbero voluto convolare a nozze prima della pandemia, ma il COVID-19 ha complicato i loro piani. Allora priorità alla bambina, una volta portata a termine la gravidanza, la presentatrice e showgirl indosserà l’abito bianco sperando che stavolta non ci siano imprevisti di sorta. Assicurata, comunque, la presenza di una “testimone” d’eccezione. Intanto procedono bene queste prime giornate estive all’insegna dei progetti, familiari e lavorativi, che verranno.

