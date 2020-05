Giorgia Palmas è incinta: l’ex velina, già mamma di Sofia, aspetta il primo figlio dal fidanzato Filippo Magnini. Lui: “non vedo l’ora”.

Giorgia Palmas è incinta. L’ex velina di Striscia la Notizia aspetta il primo figlio dal fidanzato e futuro marito Filippo Magnini che, invece, proverà l’ebbrezza di diventare papà per la prima volta. L’annuncio è arrivato dai profili social dei due innamorati che hanno condivido una dolcissima foto in cui Giorgia mostra un pancione già evidente.

Giorgia Palmas incinta, primo figlio per Filippo Magnini: “grazie p erché mi hai fatto provare l’emozione più bella della mia vita”

La famiglia Palmas-Magnini si allarga. Dopo aver rimandato le nozze con Filippo Magnini, Giorgia Palmas ha scoperto di essere incinta. Con una foto in cui sorride mentre il compagno la abbraccia e la figlia Sofia, nata da una precedente relazione, le bacia il pancione, la Palmas non nasconde la sua grandissima gioia.

“Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande“.

Grande emozione anche da parte di Filippo Magnini che non vede l’ora di poter stringere tra le braccia il grutto del suo amore con Giorgia.

“Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre.

Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina.

Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio.

Una sensazione di calore mi ha avvolto e ho capito il senso della vita. Grazie Amore mio. Grazie perché mi hai fatto provare l’emozione più bella della mia vita. Ti amo.

Mia piccola grande Sofi so che sarai una sorella speciale e sarà stupendo vedervi crescere insieme. Non vedo l’ora di stringerti tra le braccia e guardarti negli occhi, sono già innamorato pazzo di te”.