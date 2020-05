Gianluca Vacchi presto papà | La compagna Sharon Fonseca è incinta

In occasione della festa della mamma, con un video su Instagram, Gianluca Vacchi ha annunciato che presto diventerà papà. La sua compagna Sharon Fonseca è infatti incinta.

Con un annuncio su Instagram, in occasione della festa della mamma, Gianluca Vacchi e la sua compagna Sharon Fonseca hanno annunciato di aspettare un bambino. L’imprenditore bolognese diventerà presto papà per la prima volta a 52 anni. La fidanzata di origini venezuelane, ma che vive in Florida da molti anni, è infatti incinta.

La star dei social aveva già espresso più volte il desiderio di paternità e questa volta sembra aver trovato davvero la donna giusta con cui mettere su famiglia. La bella venezuelana ha solo 24 anni, ben 28 meno di Vacchi, ma per l’imprenditore l’età pare non essere un problema visto che si è sempre circondato di donne molto più giovani di lui.

In passato ha avuto una storia con Giorgia Gabriele, diventata anche lei mamma di recente dal compagno Andrea Grilli. E numerosi flirt, tra gli altri con Patrizia Bonetti, l’ex gieffina di origini italo-cubane, passando per Aida Yespica e Jennifer Lopez. Ma ormai è acqua passata, perché il magnate bolognese sembra essere davvero felice al fianco della Fonseca.

Gianluca Vacchi diventerà papà per la prima volta

Dall’assolata Miami, Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon Fonseca, hanno dato il lieto annuncio. Presto saranno genitori. Nel giorno della festa della mamma è apparso sui profili Instagram di entrambi il video in cui annunciavano la bella novella.

“Oggi è la Festa della Mamma e sicuramente il mio primo pensiero va a mia madre. Ma poi devo dire anche che ogni volta che pensavo a una potenziale madre per mio figlio quella donna aveva le caratteristiche di Sharon. E sono molto felice di annunciare e condividere con voi che io e Sharon avremo un bambino. E lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio”.

Con queste belle parole Vacchi ha voluto dare la notizia a tutti i suoi followers, commuovendosi anche, dopo che la fidanzata lo ha ringraziato per avergli dato il regalo più bello.

Ma chi è Sharon Fonseca? La fidanzata di Vacchi è una modella nata in Venezuela nel 1996. Non solo passerelle per Sharon, che è anche blogger, influencer, giornalista e imprenditrice. La Fonseca infatti è co-fondatrice di un marchio di gioielli. Inoltre, si legge nel suo profilo Instagram che è amante dei cani.

Il magnate bolognese, che proviene da una ricca famiglia di industriali nel settore packaging, si è reso noto al grande pubblico negli ultimi anni soprattutto per aver pubblicato sui social numerosi video dove interpreta esilaranti balletti. Una vita di lusso sfrenato e divertimento è quella di Vacchi, che ha iniziato a frequentare la futura madre di suo figlio nel 2018. I due si sono conosciuti a Miami città dove ora entrambi si trovano.

Sarà questa la volta buona che il magnate bolognese abbia davvero messo la testa a posto? A vederli, la felicità sembra proprio alle stelle.

di Cristina Biondi