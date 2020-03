Giorgia Palmas | Compleanno felice e nozze rimandate: ecco perché

Giorgia Palmas ha festeggiato il compleanno con una bellissima torta e tante risate, eppure i suoi piani per il prossimo futuro sono stati completamente rovinati.

Trentott’anni, bellissima e assolutamente felice: è apparsa così Giorgia Palmas nelle fotografie postate su Instagram in occasione del suo compleanno.

A mangiare con lei una torta bellissima e super decorata i grandi amori della sua vita: il nuotatore Filippo Magnini e la figlia di Giorgia Sofia, che sono riusciti a instaurare un bellissimo rapporto.

Purtroppo la serenità familiare di Giorgia Palmas è stata messa a dura prova prima da alcuni problemi che hanno riguardato il futuro sportivo di Filippo e poi da una decisione obbligata in merito alle nozze che i due speravano de celebrare molto presto dopo oltre un anno di relazione.

Giorgia Palmas e un compleanno che è un traguardo

Nel suo post di Instagram Giorgia Palmas ha definito quello dei trentotto anni un compleanno che è un traguardo e che non avrebbe potuto festeggiare in maniera migliore.

La Palmas è letteralmente circondata dall’amore in questo periodo: la relazione con Filippo Magnini va avanti ormai dall’estate del 2018 e sembra solida e assolutamente serena; Sofia, che ormai ha dieci anni, è perfettamente serena accanto alla sua mamma e al nuovo compagno di lei.

Sofia è nata infatti dalla relazione di Giorgia con Davide Bombardini, oggi imprenditore ed ex calciatore centrocampista, il quale deve essere molto felice della serenità familiare che sua figlia respira nella casa materna. Davide e Giorgia, che hanno condiviso una storia d’amore lunga cinque anni e che si sono separati nel 2012, oggi hanno un ottimo rapporto e sono legati da una reciproca stima che permette alla coppia di lavorare egregiamente come genitori di Sofia.

Come spesso accade, a turbare momenti di perfetta felicità arrivano brutte notizie che mettono a dura prova i nervi e le relazioni interpersonali: Giorgia ha dovuto affrontare insieme a Filippo Magnini il lungo procedimento disciplinare che era stato portato a carico dell’ex nuotatore. Magnini era stato infatti accusato di doping aveva rischiato una squalifica di otto anni nonostante il fatto che, nel frattempo, Filippo si fosse ritirato dall’attività agonsitica.

Fortunatamente Magnini è stato scagionato dalle accuse e può tornare alla propria vita senza il timore di dover subire una condanna ingiusta.

Passata la tempesta, sembrava che Giorgia e Filippo potessero finalmente coronare il sogno delle nozze che entrambi inseguono fin dal primo giorno della loro relazione.

Alla fine dello scorso anno è anche arrivata la proposta ufficiale di nozze e, naturalmente, Giorgia ha detto sì.

Giorgia Palmas, originaria della Sardegna, ha sempre dichiarato di volersi sposare al mare, e di certo Filippo Magnini si troverà perfettamente a proprio agio in un ambiente acquatico anche nel giorno delle sue nozze.

Nozze rimandate per Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Purtroppo i progetti romantici di Giorgia e Filippo si sono dovuti scontrare con la prudenza e le disposizioni governative per limitare il contagio da Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 14 Feb 2020 alle ore 11:14 PST

Il matrimonio era previsto per il 2020, probabilmente in concomitanza della Primavera, ma la coppia ha preferito rimandare a un altro momento, attendendo che l’allarme passi e che non sia più pericoloso riunire molte persone in uno stesso luogo per molte ore.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.