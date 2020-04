Giorgia Palmas e Flippo Magnini | Futuro in Sardegna tra nozze e famiglia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini pensano al futuro. Finita la quarantena prima torneranno in Sardegna con le rispettive famiglie, poi si uniranno in matrimonio.

Ormai c’è chi comincia a pensare al dopo. La programmazione, in tempi di Coronavirus, può essere un modo come un altro per non pensare al presente e all’isolamento dedicandosi al futuro (speriamo prossimo) in cui tutto potrà tornare alla normalità. Routine per Giorgia Palmas e Filippo Magnini vuol dire innanzitutto matrimonio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Anna Falchi | Nostalgia del fidanzato: “Voglio un weekend di passione!”

Al campione di nuoto e la showgirl sono saltate le nozze a causa della pandemia: solo un rinvio, perchè la voglia di unirsi per la vita – quella – certamente non sparisce. Specialmente adesso che parlare di vita insieme assume un valore particolare, vuol dire investire su giorni migliori per uscire uniti dal pantano che ha creato il Coronavirus. Loro due hanno sempre avuto le idee chiare: solamente con l’unione e i buoni sentimenti si può costruire qualcosa di solido.

Magnini e Palmas: “Il nostro sogno è tornare in Sardegna”

Proprio a cosa costruire ci hanno pensato in questi giorni: da parte di entrambi c’è la volontà di allargare la famiglia. Senza fretta, ma un amore del genere – stando alle recenti parole del Magno a Verissimo – va suggellato con qualcosa di importante come l’arrivo di un figlio. Nell’immediato, nei loro pensieri, c’è la Sardegna: tornare in quelle terre meravigliose, dove risiede anche la famiglia di Giorgia, per entrambi sarebbe un toccasana.

Rimettersi in pace con il mondo apprezzando ciò che si ha, facile a dirsi, Filippo e Giorgia proveranno anche a farlo. La coppia lo ha rivelato al settimanale “Chi”: “La prima cosa che faremo è andare in Sardegna. Ci riuniremo insieme con le nostre rispettive famiglie in quella terra magica. Questo è il nostro sogno”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Impareggiabile anche in radio, selfie mozzafiato – FOTO

Semplicità e voglia di ripartire. Poche parole che incarnano, a ben vedere, la volontà di tutti: la coppia Palmas-Magnini dimostra che tirare fuori il meglio nei momenti difficili è possibile. Non andrà sempre tutto bene – concetto intriso di retorica nell’ultimo periodo – l’importante è saper reagire nel modo migliore ai problemi che si presentano. Magari con lo sguardo (e l’animo) rivolto verso i posti del cuore: rifugi, porti sicuri, punti a capo per scrivere un nuovo capitolo di vita. Forse ancora più avvincente, ma meno altalenante di quest’ultimo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe | Dopo il GF VIP un programma su Sky (quasi) tutto suo