Adriana Volpe dopo il GF Vip: “La mia famiglia è stata messa in ginocchio”

Adriana Volpe, recentemente intervistata da Intimità, ha svelato che la sua famiglia ha vissuto più di un momento difficile durante e post la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip di Alfonso Signorini. La conduttrice, come il pubblico più informato ricorderà bene, è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata d’Italia non per il volere del pubblico sovrano ma a causa delle gravi condizioni di salute di suo suocero, che purtroppo è venuto a mancare dopo la sua uscita dal programma.

Intervistata da Intimità, Adriana è tornata a parlare del rapporto con suo marito Roberto Parli, sottolineando come questo periodo sia stato particolarmente difficile per loro visto che hanno dovuto dire addio ad una persona importante della loro vita ed hanno avuto non poche difficoltà a causa degli attacchi di gelosia dell’imprenditore.

“Non posso nascondere che questo periodo è stato particolarmente duro per la mia famiglia, è stata messa in ginocchio” ha ammesso Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip, che nelle scorse ore ha fatto una confessione su suo marito Roberto Parli. “Abbiamo vissuto momenti davvero difficili a causa della scomparsa di mio suocero ed è stato complicato mantenere un certo equilibrio psicofisico” ha confidato la conduttrice.

“Mi hanno anche stupito alcuni atteggiamenti assunti da mio marito che non mi sarei mai aspettare di vedere durante la mia esperienza nella casa” ha aggiunto Adriana. “Quando ero lì, Roberto ha avuto delle reazioni che non aveva mai manifestato prima d’ora e questo si è rivelato essere una bella scossa per me, che alla fine non ho fatto niente di male” ha concluso. “Ho avuto un comportamento integerrimo, ho sempre fatto tutto alla luce del sole“.

Grande Fratello Vip | Adriana Volpe su Roberto Parli ammette: “La gelosia ha fatto traballare tutto”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che la gelosia provata e manifestata da Roberto Parli nei confronti del modello Andrea Denver ha causato non pochi problemi all’interno del loro rapporto, ma fortunatamente sono riusciti a trovare il giusto equilibrio che da sempre contraddistinto il loro amore.

“Con Andrea è stato un rapporto genuino, senza alcun tipo di malizia, ma Roberto l’ha vissuto davvero male quando ero nella casa” ha ammesso Adriana Volpe sulla gelosia di suo marito per Andrea Denver, tra l’altro la conduttrice di recente ha parlato anche del suo rapporto con la figlia Giselle. “Ai miei occhi è apparso come una persona che non conoscevo più, era come se si fosse trasformato in un completo estraneo” ha spiegato la conduttrice.

“Per me era pura pazzia poter soltanto immaginare che tra me e Denver ci potesse essere stato qualcosa, ma la gelosia di mio marito è riuscita ad avere la meglio” ha proseguito la Volpe. “Ha fatto un po’ traballare il nostro rapporto che non era mai stato improntato su scenate del genere”.

Adriana Volpe dopo il GF Vip è concentratissima, oltre che sulla sua famiglia, sul suo lavoro. Da Lunedì 29 giugno, infatti, debutterà con il suo nuovo programma Ogni Mattina in onda su Tv8.