GF Vip | Noto politico nel cast? Lui: “Pur di lavorare, perché no?”

GF Vip | Un noto politico è pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia, lanciando un appello ad Alfonso Signorini.

Il GF Vip è al lavoro per formare il cast della quinta edizione. Come ribadito più volte, il padrone di casa Alfonso Signorini ha più volte ribadito che quest’anno sarà ancora meglio delle precedenti edizioni, in quanto ci saranno personaggi di tutto rispetto.

Nelle scorse ore si è sparsa la voce che un noto politico avrebbe sostenuto il provino per diventare uno dei prossimi concorrenti, ma quest’ultimo come riportato dal portale Bitchy F ha affermato però di essere pronto ad entrare nella casa qualora Signorini se lui lo volesse come uno dei suoi concorrenti. Di chi stiamo parlando?

Di Antonio Razzi! Quest’ultimo ha smentito di aver sostenuto il provino come Rocco Siffredi e suo figlio, ma si è detto ben disposto ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

“Io non sto mai fermo” ha precisato Razzi, che non molto tempo fa prese parte a Ballando con le stelle. “Se mi chiamano per partecipare, ora che sono libero della politica, pur di lavorare, non dico di no” ha spiegato. “Dipende sempre dalle condizioni che mi offriranno”.

Antonio Razzi sarà al GF Vip? Tutto, come sempre, è nelle mani di Alfonso Signorini.

Antonio Razzi pronto per il GF Vip: “Non mi spaventa la convivenza con gli altri concorrenti”

Antonio Razzi, come anticipato, si è detto pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Anche perché l’ex senatore non ha alcun timore, a differenza di numerosi ex concorrenti, della convivenza forzata con perfetti sconosciuti.

“Onestamente non ho paura della convivenza forzata con gli altri concorrenti” ha ammesso Antonio Razzi sul Grande Fratello Vip, tra l’altro anche il figlio di Siffredi ha smentito di aver sostenuto il provino. “Nella mia vita ho fatto tantissimi lavori e ho imparato a dialogare con gli altri” ha spiegato l’ex senatore.

Antonio Razzi è pronto per il GF Vip, mentre non sappiamo se la casa più spiata d’Italia è pronta per il suo ipotetico arrivo.