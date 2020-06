Grande Fratello Vip | Rocco Siffredi ha fatto il provino con suo figlio

Grande Fratello Vip | Secondo il portale TV Blog, Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo avrebbero sostenuto il provino per diventare i prossimi concorrenti di Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip, nonostante il periodo estivo, non ha nessuna intenzione di fermarsi. La produzione del programma di successo di canale 5, infatti, in questi giorni sta provinando i possibili concorrenti di Alfonso Signorini.

Secondo il portale web Tv Blog, tra questi ci sarebbero anche Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo Tano.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Quarantena in coppia | Consigli di Rocco Siffredi per i momenti di crisi

I due hanno sostenuto da poco il provino, quindi il loro futuro all’interno del programma è ancora tutto da decidere. Anche se, qualora dovessero passare le selezioni, i due potrebbero entrare come un concorrente unico come più volte è già successo in passato.

Basti pensare che nella prima edizione, condotta da Ilary Blasi, ci sono state Antonella Mosetti e Asia Nuccettelli, mamma e figlia, nella seconda invece Cecilia e Jeremias Rodriguez, nella terza Le Donatella. Che la quinta sia quella destinata a Rocco?

Rocco Siffredi e suo figlio sono nel cast del Grande Fratello Vip? Tutto è nelle mani di Alfonso Signorini, che di recente ha ricevuto un due di picche.

Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo nel cast del Grande Fratello Vip? La scelta spetta a Signorini

Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo Tano non sembrano essere gli unici due nomi provinati di recente per la quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il portale, infatti, riporta anche il nome dell’ex senatore Antonio Razzi, che non molto tempo fa ha preso parte a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pago sulla sua partecipazione al GF Vip: “Bella fino ad un certo punto”

Come più volte precisato, Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo hanno fatto il provino per il GF Vip ma non è detto che superino tale selezione. Tutto, come al solito, è nelle mani del padrone di casa.

Starà a lui scegliere se far entrare o meno l’attore e regista a luci rosse nella casa più spiata d’Italia. Di recente, tra l’altro, si è parlato anche di Filippo Bisciglia come possibile concorrente.

Rocco Siffredi al Grande Fratello Vip riscalderebbe sicuramente gli animi nella casa più spiata d’Italia.