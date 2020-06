Pago sulla sua partecipazione al GF Vip: “Bella fino ad un certo punto”

Pago, recentemente intervistato dal settimanale Chi, ha commentato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, affermando di avere dei bei ricordi ma fino ad un certo punto. Il cantante, con queste parole, ha voluto lanciare una frecciatina a Serena Enardu, sua ex fidanzata?

Pago, dopo la fine della sua relazione con Serena Enardu, sembra essere più concentrato che mai sulla sua carriera da artista. Per questo motivo, oltre a parlare dei suoi nuovi progetti sul nuovo numero di Chi, ha deciso di ricordare la sua esperienza al GF Vip di Signorini, visto che negli scorsi giorni alcuni ex concorrenti hanno deciso di riunirsi a casa di Fabio Testi ma non tutti hanno ricevuto l’invito a partecipare.

“La mia esperienza nella casa? Credo sia stata abbastanza positiva” ha esordito Pago sull’esperienza al GF Vip, tra l’altro di recente si è parlato di una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne. “O almeno fino ad un certo punto” ha aggiunto.

“Avrei dovuto gestire meglio tutta la situazione” ha spiegato l’ex fidanzato di Serena Enardu. “Ma ormai è andata così, è un’esperienza passata” ha concluso il cantante, sottolineando quanto al momento sia importante per lui soltanto la sua carriera.

Grande Fratello Vip | Pago commenta il mancato invito alla reunion: “Non lo sapevo”

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, come anticipato, di recente si sono riuniti a casa di Fabio Testi. Anche se non tutti hanno ricevuto l’invito per prendere parte all’evento. Uno tra tutti Pacifico Settembre che, sempre durante il corso dell’intervista, ha rivelato cosa ne pensa del suo mancato invito.

“Non sapevo nemmeno avessero fatto una reunion” ha commentato Pago sul Grande Fratello Vip, tra l’altro il cantante di recente ha rivelato di aver ricevuto proposte indecenti. “In questo periodo sono molto concentrato con la mia carriera” ha aggiunto.

“Con gli ex concorrenti sono rimasto in rapporti soltanto con Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, gli altri sono svaniti nel nulla” ha concluso il cantante.

Pago dopo la rottura con Serena Enardu sembra avere un unico pensiero fisso nella testa: la musica.