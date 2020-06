GF VIP | Pupo: “Voglio la De Lellis. Mai letto un libro? È perfetta”

Pupo si è calato perfettamente nel ruolo di opinionista del Grande Fratello VIP e sa benissimo che tipo di donna vuole al suo fianco: Giulia De Lellis.

Dopo aver sperimentato una perfetta sintonia professionale con Alfonso Signorini, Pupo si è completamente ricreduto sul Grande Fratello VIP.

Il cantante qualche tempo fa ha affermato di essere partito molto prevenuto rispetto al Grande Fratello VIP e ai reality in generale. Anche se gli sembravano troppo superficiali però, i reality sembrano aver conquistato anche lo scettico Pupo, che sulla sua poltroncina da opinionista ha fatto faville nella scorsa edizione.

Proprio per l’alto gradimento che ha registrato nel pubblico del GF VIP, Alfonso Signorini ha voluto riconfermare Pupo anche per la prossima edizione del reality. Per rinnovare un po’ le carte in tavola, quindi, è stato necessario lasciare a casa Wanda Nara e puntare a una nuova opinionista donna: è stato proprio a questo punto che Pupo ha manifestato la propria netta preferenza per la De Lellis.

Il motivo? La sua (sbandierata) ignoranza accademica.

Giulia De Lellis non ha mai letto un libro? Pupo: “La voglio!”

È entrata nella casa del Grande Fratello VIP 2 con un milione di follower. All’interno della casa ha fatto letteralmente impazzire Luca Onestini per la semplicità con cui ammetteva di non aver mai letto un libro e di non conoscere la storia e la geografia.

Nonostante tutto – oppure proprio a causa di questo – quando è uscita dalla casa Giulia De Lellis aveva due milioni di follower, che oggi sono diventati quasi cinque milioni.

Proprio in virtù del suo grande successo social, insieme al fatto che Giulia è stata una delle protagoniste indiscusse della sua edizione del GF VIP, Alfonso Signorini ha messo gli occhi su di lei in qualità di possibile nuova opinionista del reality show.

Il motivo per cui Giulia sarebbe il completamento perfetto della coppia formata da Pupo e Signorini è però al limite dell’offesa: “Io voglio stare al fianco di Signorini e voglio che l’altro opinionista sia al mio fianco, e ci vuole sicuramente una donna. La De Lellis non mi dispiace perché è brillante e spigliata. Ho visto che fa grandi cose sui social”.

Il fatto che la De Lellis abbia affermato di non aver mai letto un libro (anche se ne ha “scritto” uno che è stato un caso editoriale dello scorso anno) per Pupo è solo un valore aggiunto. “Alfonso ha letto tutto, ma anch’io nel mio piccolo ho una biblioteca che va da Moravia a Pratolini a Shopenhauer. Troppa roba, ci vuole proprio una che non abbia mai letto un libro” ha dichiarato l’opinionista alle pagine di Chi.

Dalle dichiarazioni di Pupo potrebbero scoppiare due enormi polveroni: il primo dal fatto che il cantante abbia fatto indirettamente riferimento alla terribile gaffe di Amadeus al tempo dello scorso Festival di Sanremo. Le donne devono stare un passo indietro agli uomini? Per Pupo devono comunque svolgere un ruolo secondario, subordinato a quello di Signorini e al suo.

Un altro spunto di polemica, che si spera non scoppi, potrebbe derivare dal fatto che Pupo ha dato bellamente dell’ignorante alla De Lellis: pare però che non sia affatto un problema per la bella Giulia, che non ha mai fatto mistero di non amare la lettura.

Tra gli altri nomi che sono sotto esame per la rosa dei concorrenti di questa nuova edizione del reality è stato fatto anche quello di Elisabetta Gragoraci, una vecchia conoscenza di Pupo. “Sono stato io a lanciarla nel mondo dello spettacolo” ha spiegato il cantante. “Era valletta in un mio programma che si chiamava Il Malloppo. Il suo ingresso al GF VIP è una coincidenza che mi attira molto”.

Un altro nome che stuzzicherebbe moltissimo la curiosità di Pupo è quello di Romina Power, che l’opinionista trova molto interessante dal punto di vista psicologico: “Vorrei vederla in confessionale, la potrei finalmente studiare!” ha affermato.

A quanto pare quindi Pupo ritiene che Romina sia un personaggio molto interessante e che, insieme ad Albano, abbia capito perfettamente i meccanismi mediatici italiani. Secondo il cantante la “presa per i fondelli” che Albano e Romina stanno dando in pasto agli italiani da anni è un inganno perfetto. “Non ci stanno prendendo in giro, fanno quello che la gente vorrebbe che facessero, vanno incontro alle esigenze del loro pubblico!” ha detto il cantante riferendosi al ritorno di fiamma (smentite e continui ritorni successivi) che hanno alimentato per mesi e mesi la cronaca rosa (e la polemica) intorno alla loro vita privata.