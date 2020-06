Grande Fratello Vip 2020: Alfonso Signorini avrebbe corteggiato una famosa giornalista, ma lei avrebbe risposto picche. Ecco perchè.

Alfonso Signorini tornerà in onda a settembre con la quinta edizione del Grande Fratello Vip. I casting sono ancora in corso, ma i primi nomi dei concorrenti sono già spuntati. Nelle scorse ore, al reality show di canale 5 era stato anche accostato il nome di una famosa giornalista che, tuttavia, avrebbe detto no accettando un’altra offerta.

Grande Fratello Vip 2020: Rosanna Cancellieri avrebbe detto no a Signorini

Nella casa del Grande Fratello Vip dovrebbe esserci Elisabetta Gregoraci, punta di diamante del nuovo cast scelto da Alfonso Signorini ma potrebbero esserci anche Francesca Cipriani e Patrizia De Blanck. Secondo Dagospia, tuttavia, nella casa più famosa d’Italia di potrebbe essere anche Vera Gemma, la figlia di Giuliano Gemma, reduce dall’avventura a Pechino Express prima in coppia con l’amica Asia Argento e poi con Gennaro Lillio.

Chi, invece, avrebbe detto no ad Alfonso Signorini sarebbe Rosanna Cancellieri. La giornalista, secondo quanto anticipato da Dagospia, era in pole per varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Tuttavia, come scrive Alberto Dandolo sempre per Dagospia, la Cancellieri avrebbe rifiutato.

“Rosanna Cancellieri, corteggiata dal Grande Fratello Vip (come Dagoanticipato) ma la giornalista avrebbe detto no dopo una proposta di Sky: la conduzione di Vite da copertina, il programma pomeridiano di Tv8. Che fine faranno Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno?”, scrive Alberto Dandolo su Dagospia.

Nella casa del GF Vip 2020, dunque, non ci sarà Rosanna Cancellieri che, con la sua cultura e il suo carattere allegro e gioioso avrebbe sicuramente creato numerose dinamiche all’interno della casa. I casting, tuttavia, continuano e c’è chi crede che Signorini possa dar vita anche ad un’edizione del reality basato sull’amore con la presenza di numerose coppie vip come quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis.