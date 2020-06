Frappè di mela e avena per sgonfiare lo stomaco e perdere peso

Scopri come preparare questa deliziosa miscela di avena e mele. Ti aiuterà a sgonfiare la pancia e a tornare in forma.

Lo abbiamo ripetuto moltissime volte, ricorda che sei quello che mangi: uno stile di vita sedentario unito ad una dieta squilibrata può pesare sulla bilancia. Per controbilanciare l’aumento di peso, è essenziale riprendere uno stile di vita sano ma anche iniziare un’attività fisica regolare e prolungata.

E alcuni rituali possono aiutarti ad aumentare la perdita di peso. Tra questi, ci sono i frullati. Uno di questi mantiene le sue promesse di una pancia piatta ed è il frullato di mela ed avena. Scopri le sue propietà e come prepararlo.

Frullato mela e avena per dimagrire, la ricetta

L’aumento di peso a volte può impantanarci come vere sabbie mobili. E per una buona ragione, una serie di cattive abitudini alimentari possono stabilizzarsi nel tempo fino a farci entrare in modalità sovrappeso cronico. Tuttavia, questa situazione non è inevitabile e al contrario può essere invertita facendo le scelte giuste. Riprendere uno sport, tenere un quaderno dietetico, correre, sono tutti piccoli passi che puoi fare per perdere quei chili di troppo che ti assillano.

Scopri perchè questo frullato funziona davvero:

Mela verde

Quali sono i benefici della mela? Ricca di fibre, la mela è ideale per combattere le voglie indesiderate grazie al suo effetto sulla sensazione di sazietà. E questo esperimento randomizzato su donne in sovrappeso lo dimostra. I soggetti che avevano consumato questi frutti durante la loro dieta avevano osservato un calo significativo del loro peso. Un argomento convincente per spingerci a mangiarle più spesso!

La mela è anche una fonte inarrestabile di nutrienti. Se la mela è un frutto da avere assolutamente nei tuoi cestini, è principalmente perché è un alimento altamente nutrizionale. E per una buona ragione, è ricca di antiossidanti, sostanze essenziali per combattere i radicali liberi responsabili della comparsa di malattie e dell’invecchiamento precoce delle cellule. Ma non è tutto poiché questa inarrestabile fonte di nutrienti contiene magnesio, fosforo e potassio. Un motivo in più per includerla in una dieta equilibrata.

Fiocchi d’avena

Quali sono i benefici della farina d’avena? Questo cereale è incredibilmente ricco di fibre. La loro utilità? Attivano la sensazione di sazietà, un meccanismo biologico che ti consente di resistere alle voglie premature che minano la nostra dieta. E non è questo studio che lo contraddirà dal momento che, secondo le sue conclusioni, la farina d’avena consente il diradamento. Un alleato essenziale, quindi, colazioni sane e deliziose!

Inoltre puoi usare la farina d’avena per combattere il colesterolo. L’eccesso di colesterolo compromette la salute e può portare a malattie cardiovascolari. Tuttavia, ci sono due tipi di colesterolo: quello buono e quello cattivo. E i fiocchi di avena funzionano abbassando quest’ultimo chiamato LDL. Secondo questo studio, il consumo di questi cereali consente di gestire meglio il suo profilo lipidico. Buone notizie quindi per le persone che soffrono di colesterolo alto!

Come preparare il frullato dimagrante con mela e farina d’avena?

A colazione o come spuntino, questo rimedio dimagrante è ideale per riempire i piccoli picchi di fame grazie alla sua azione sulla sensazione di sazietà. È anche una vera bomba di vitamine grazie alla presenza della mela che fornisce fosforo e magnesio. Per un ulteriore effetto dimagrante, puoi aggiungere semi di lino o chia a questa bevanda, ideali per favorire la perdita di peso. È anche essenziale, oltre a questo rituale, attenersi a un programma alimentare equilibrato e riprendere l’attività fisica.

Per osservare risultati conclusivi sulla tua salute, ti consigliamo di ottenere ingredienti di origine organica.

Ingredienti:

– Un cucchiaio di farina d’avena

– Un grande bicchiere di acqua minerale

– Una mela

Preparazione:

1. Tagliare la mela a pezzi, quindi versarli in un frullatore.

2. Quindi aggiungere l’acqua e l’avena. Puoi anche cospargere il tutto di cannella, se lo desideri.

3.Attivare il frullatore per un minuto fino a quando la preparazione non risulta omogenea.

4. Lascialo riposare per 30 minuti in frigorifero e questo delizioso frullato è pronto per essere gustato. Buon appetito !

