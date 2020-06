Adriana Volpe e Roberto Parli | Lei ammette: “Vista in un’ottica diversa”

Adriana Volpe, recentemente intervistata da Il Giornale, ha smentito la crisi con suo marito Roberto Parli, ammettendo che durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini lui l’ha vista in un’ottica completamente diversa rispetto a come era abituato.

Adriana Volpe dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini si è ritrovata ad essere, forse in maniera del tutto inconsapevole, una delle protagoniste indiscusse nel mondo del gossip.

Dopo la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, sul web si è a lungo parlato di una possibile crisi con suo marito Roberto Parli, dovuta alla vicinanza tra la conduttrice e il modello Andrea Denver. La Volpe, intervistata da Il Giornale, ci ha tenuto a smentire tale crisi, affermando però che lei e suo marito hanno avuto modo di confrontarsi rispetto a quanto trasmesso in onda sul piccolo schermo.

“Da quando sono entrata nella casa, sono stata letteralmente inseguita dal gossip” ha ammesso la conduttrice, che già nelle scorse ore aveva parlato del suo rapporto con suo marito. “Roberto ha dovuto condividermi con il pubblico da casa, ha avuto modo di vedermi in un’ottica diversa rispetto a quanto era abituato prima“ ha spiegato Adriana.

“Non nascondo che abbia avuto delle reazioni che mi hanno stupito, ma abbiamo avuto modo di confrontarci e ci siamo riallineati” ha concluso la conduttrice. “Tutto qui”.

Adriana Volpe ha smentito la crisi con suo marito Roberto Parli, tranquillizzando i suoi fedeli sostenitori che erano preoccupati per lei.

Adriana Volpe pronta per Ogni Mattina su Tv8: “Si respira un’aria diversa”

Adriana Volpe, oltre a parlare del rapporto con suo marito, ha anche commentato il suo nuovo progetto in tv: Ogni Mattina.

Il programma, che partirà da lunedì 29 giugno, segna il debutto della conduttrice su Tv8 dopo aver lavorato per numerosi anni in Rai.

“Sono sempre stata abituata a leggere un copione, invece adesso avrò una scaletta con vari argomenti che posso approfondire come meglio credo” ha confidato Adriana Volpe su Ogni Mattina, tra l’altro pare che Aurora Ramazzotti sarà un’inviata del programma.

“Qui si respira un’aria completamente diversa rispetto alla realtà a cui mi approcciavo prima” ha concluso la conduttrice, entusiasta di far parte di questo nuovo progetto, che intratterrà il pubblico con notizie legate al mondo dell’informazione ma senza mettere da parte atmosfere un po’ più leggere. Un giusto mix per mantenere viva l’attenzione dei telespettatori.

Adriana Volpe torna in tv dopo il Grande Fratello Vip e spera di aver chiarito finalmente, una volta e per tutte, che tra lei e suo marito non c’è assolutamente aria di crisi.