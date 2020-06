Adriana Volpe rompe il silenzio su suo marito: “Mi fa sorridere”

Adriana Volpe, prima del debutto su Tv8, ha rotto il silenzio sulla presunta crisi tra lei e suo marito Roberto Parli dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Adriana Volpe, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, si è ritrovata al centro della cronaca rosa. In quanto da tempo in rete circola voce che la conduttrice, dopo l’avventura nella casa più spiata d’Italia, abbia deciso di allontanarsi da suo marito.

Recentemente intervistata da Il Fatto Quotidiano, ci ha tenuto a smentire, per l’ennesima volta, le voci sulla crisi del suo matrimonio affermando che certe notizie, ora che lei e suo marito si sono avvicinati visto che prima vivevano “a distanza” a causa dei rispettivi impegni lavorativi, la fanno sorridere.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip: Lessa svela perché Paolo Ciavarro e Clizia non c’erano alla reunion

“Io e Roberto per 14 anni abbiamo vissuto una sorta di relazione a distanza” ha ammesso Adriana Volpe sulla crisi con Roberto Parli. “A causa dei rispettivi impegni lavorativi siamo sempre stati un po’ distanti, ma ora che io mi sono trasferita a Milano, e siamo più vicini, tutti parlano di crisi” ha spiegato la conduttrice. “Mi fa sorridere questa cosa” ha aggiunto, mentre suo marito sembrerebbe aver confermato che il loro rapporto si trova in una fase delicata.

Giancarlo Magalli resta “solo” ai Fatti Vostri | Adriana Volpe: “Facciamoci due domande”

L’ex concorrente di Alfonso Signorini, tra una confessione e l’altra, ha anche commentato la recente trasformazione subita da I Fatti Vostri, programma che conduceva al fianco di Giancarlo Magalli.

Adriana, per essere precisi, si è soffermata sulla scelta di mandare via Roberta Morise, che sembrerebbe non essere stata confermata nella prossima stagione televisiva per svecchiare il programma di Rai 2.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip 2020 | Due di picche per Alfonso Signorini

“Non capisco la scelta di voler svecchiare un programma televisivo, scegliendo di mandare via una ragazza di 30 anni” ha commentato Adriana Volpe su Giancarlo Magalli. “Secondo me è arrivato il momento di farsi due domande a riguardo” ha concluso la conduttrice, che a breve partirà con il suo nuovo programma su Tv8, dove pare che Aurora Ramazzotti ricoprirà il ruolo di inviata.

Adriana Volpe ha smentito la crisi con Roberto Parli e di certo non poteva mancare una frecciatina al programma che conduceva con Giancarlo Magalli.