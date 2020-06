Wanda Nara denunciata dopo il GF Vip: “Veicola l’identità dei bambini”

Wanda Nara è stata denunciata dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini dal Codacons per aver pubblicato un video in cui sua figlia si trucca utilizzando dei prodotti che lei sponsorizza.

Wanda Nara, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, non sta decisamente passando un bel periodo. Il motivo?

La moglie del calciatore Mauro Icardi è stata denunciata dal Codacons, che non ha apprezzato la scelta di pubblicare un video delle sue bambine intente a truccarsi con prodotti che spesso vengono sponsorizzati da lei sul web.

“Nel video in questione assumano pose e atteggiamenti che ledono l’immagine del minore“ è possibile leggere nel comunicato contro la moglie di Icardi, che è recentemente tornata in Italia.

“La diffusione del video sulle piattaforme del web è alquanto pericolosa perché veicola l’identità, ma al tempo stesso l’intimità, di un minore in tenera età attribuendo al viso di una bambina il corpo di una donna”.

Wanda Nara è stata denunciata dal Codacons e almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte a tale polemica.

Grande Fratello Vip | Wanda Nara denunciata dal Codacons: "Danni ai bambini"

Il Codacons si è schierato contro l’opinionista, o forse ex, di Alfonso Signorini in quanto il video caricato secondo loro potrebbe essere dannoso per i bambini. Anche se sul web c’è chi difende la moglie di Mauro Icardi, affermando che le bambine, nella clip in questione, stavano semplicemente giocando, imitando ciò che fa la loro mamma e numerose dive della rete.

“Al di là di quello che può essere considerato un semplice gioco tra bambini, c’è una certa consapevolezza di usare in modo completamente errato l’immagine di un bambino” si legge nel comunicato del Codacons contro Wanda Nara, che sembrerebbe non essere stata confermata al Grande Fratello Vip.

“Lei si rivolge ad una vasta gamma di pubblico di cui non conosce l’affidabilità” sottolinea l’ente nel proprio comunicato l’opinionista più discussa degli ultimi tempi.

Come reagirà Wanda Icardi di fronte alla reazione del Codacons ai video da lei pubblicati?