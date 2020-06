Giulia De Lellis ha allontanato Damante e Ignazio Moser? Il gossip

Giulia De Lellis ha allontanato Andrea Damante da Ignazio Moser? Secondo il settimanale Chi, i due ragazzi sono passati da migliori amici a perfetti sconosciuti dopo il ritorno di fiamma dell’ex tronista di Uomini e Donne con l’esperta di tendenze.

Giulia De Lellis, durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, aveva particolarmente legato con Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Ignazio ha avuto modo di conoscere Andrea Damante, fidanzato di Giulia, e il loro rapporto, a differenza di quello con l’esperta di tendenze, è proseguito a gonfie vele nonostante la rottura successiva della coppia nata a Uomini e Donne. Tant’è che non era difficile vederli insieme per le strade di Milano.

I due avevano costruito un bel rapporto di amicizia, anche se sembrerebbe che l’ex sportivo e Cecilia non abbiano più visto di buon occhio Giulia, che dopo la relazione con Damante aveva iniziato una storia con Iannone, ex della sorella maggiore Belen. Per questo motivo molti si sono chiesti se il rapporto tra Andrea e Ignazio, dopo il ritorno di fiamma del dj con Giulia, sarebbe proseguito senza intoppi viste le precedenti frecciatine. A rispondere a questo dubbio ci ha pensato il settimanale Chi, che ha provato a fare chiarezza sulla complicata questione.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Ignazio Moser e Andrea Damante non sono più amici dopo il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis.

I due sarebbero passati da migliori amici a perfetti sconosciuti e sul web è nato il sospetto che il loro allontanamento sia dovuto al ritorno di fiamma con Giulia, che di recente non le ha mandate a dire ai suoi ex.

Andrea Damante e Ignazio Moser: il loro rapporto dopo il ritorno con Giulia De Lellis

Andrea Damante, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, avrebbe drasticamente ridotto i rapporti con Ignazio Moser. Anche se, è bene specificare, che il giornale non fa alcun riferimento al motivo per cui i due si sono allontanati, ma il popolo del web non sembra avere alcun dubbio riguardo al perché abbiano scelto di frenare la loro amicizia.

“Sono passati dall’essere migliori amici a colleghi di palestra” si legge sul settimanale sulla fine dell’amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser, tra l’altro quest’ultimo sembrerebbe essere in dolce attesa con Cecilia Rodriguez.

“Sono passati dalle condivisioni sui social, fare vacanze insieme, a diventare perfetti sconosciuti” concluse il settimanale. “Così è finita ufficialmente un’amicizia”.

Giulia De Lellis ha allontanato Andrea Damante e Ignazio Moser? Come anticipato, il pubblico della rete non sembra avere alcun dubbio, ma i diretti interessati non hanno ancora commentato tale indiscrezione sul loro conto.