Pasta al forno, una vera passione italiana, ma la lasagna di pancarré con pomodoro e mozzarella è decisamente un’altra cosa

Lasagne sì, ma speciali. La lasagna di pancarré con pomodoro e mozzarella è davvero un primo piatto alternativo. Non dobbiamo tirare la pasta, non dobbiamo nemmeno cuocerla in anticipo. La base infatti è formata dalle fette di pancarrè, arricchite da ingredienti semplici, genuini ma anche molto pratici.

Un primo piatto da mangiare caldo ma anche tiepido, che porta via pochissimo tempo. Partendo da questa base poi potete allargarvi. Qui ad esempio abbiamo messo anche le olive. Ma allo stesso modo arricchitelo con del tonno, degli altri formaggi, delle verdure. Il tempo della preparazione finale non cambia e il gusto sarà buonissimo.

Lasagna di pancarré con pomodoro e mozzarella, pronta subito

Ingredienti:

8 grosse fette di pancarr

400 g di passata di pomodoro

300 g di mozzarella fiordilatte

100 g di olive verdi

1 cucchiaio di parmigiano reggiano

basilico fresco

origano secco

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Preparazione:

A parte la cottura in forno finale, non c’è nulla da preparare in anticipo. Quindi partite dal condimento: in una ciotola mescolate la passata di pomodoro con il parmigiano grattugiato, poi condite con olio, sale, pepe, aggiungendo origano e basilico a piacere.

Poi siete già pronti per montate la lasagna di pancarré con pomodoro e mozzarella. Tagliate la mozzarella a fette e lasciatela scolare. Quindi imburrate una pirofila e sul fondo mettete uno strato di pane che copra perfettamente la base della pirofila. Distribuitevi sopra alcune cucchiaiate di condimento e un po’ di mozzarella spezzettata con le mani.

Andate avanti con un secondo strato di pane e procedete allo stesso modo fino a creare almeno due o piani. In cima terminate con la salsa di pomodoro e la mozzarella. Bagnate di olio, spolverate con un po’ di origano e cuocete in forno già caldo a 180° per 20 minuti. O comunque fino a quando il formaggio inizierà a fondersi.

Sfornate la vostra lasagna e lasciatela assestare per una decina di minuti prima di servirla.