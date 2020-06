Shorts estate 2020 | Dal lino al jeans, i modelli must have...

L’estate è la stagione in cui gli shorts riscuoto il massimo del consenso. Sempre glamour, stanno bene con tutto e in tutte le occasioni ma quali sono i modelli più Inn per questa estate 2020?

E’ vero, oramai possiamo indossarli tutto l’anno, quando però arriva l’estate ecco gli gli shorts danno il loro meglio.

Tolte calze e affini, il mondo degli shorts ci garantisce non solo tanta comodità ma anche versatilità, opportunità di abbinamento a non finire e una serie di varianti tutte da sperimentare.

Se infatti vi sono i modelli classici e intramontabili, come i paperbag a vita alta o i chinos, ogni anno porta con sé qualche nuova tendenza, nuovi modelli o varianti pronte a tornare alla ribalta.

Scopriamo allora quali shorts ci conquisteranno lungo questa estate 2020 e come valorizzarli al meglio.

Shorts estate 2020: modelli e tessuti must have

A fare la differenza non è solo il taglio e la lunghezza ma anche il tessuto.

Gli shorts possono infatti esser più o meno leggeri, più o meno aderenti, offrendosi così a diversi abbinamenti e occasioni d’uso.

Esploriamo le più interessanti dell’estate appena iniziata.

Shorts in lino – Un tessuto naturale ma, soprattutto, fresco e simbolo per eccellenza dell’estate. Si adatta bene alla maggior parte delle fisicità anche se, ammettiamolo, tende a stropicciarsi un po’ troppo facilmente. In estate però, forse, possiamo anche permettercelo e se poi vogliamo andare sul sicuro basterà puntare su due tonalità intramontabili, beige e sabbia, veri best seller. Di gran ora sono anche le righe mentre come abbinamenti vi suggeriamo top in cotone e espadrillas.

Shorts sportivi – Lo stile sporty va sempre più rendendosi popolare e ciò che prima rilegavamo alla palestra o alle mura domestiche oramai diventa di uso comune. Cortissimi e in cotone o in poliestere traspirante, i pantaloncini sportivi sono caratterizzati da elastico in vita e spacchetti laterali. Quest’estate il classico nero sembra andare per la maggiore ma certo non mancano le stranezze come rosso e viola.

Shorts paperbag – Da diverse stagioni, hanno conquistato un posto d’onore tra le creazioni più trendy dell’estate. Tutte sembriamo impazzite per gli shorts con cintura ed effetto sacchetto, reperibili indifesi tessuti ma, per lo più, in cotone e lino. Che cosa indossare sopra? Una t-shirt o un top smanicato, da mettere all’interno del pantaloncino, andranno benissimo.

Shorts chinos – E’ senza dubbio il modello più rigido e un po’ formale, per quanto un pantaloncino possa esserlo. Nella variante più morbida si prestano a diverse fantasie e colori, arricchiti anche da bordi più movimentati.

Shorts di jeans – I più amati di sempre, quelli he realizziamo spesso anche con il fai da te tagliando un vecchio paio di jeans. Il modello più desiderato e popolare di sempre sono senza dubbio i Levi’s 501 ma ne esistono naturalmente anche tante altre varianti, con lavaggi diversi, ricami, applicazioni e un effetto più o meno scucito.

E tu, quali sono gli shorts che preferisci? Quali quelli che accompagneranno la tua lunga estate 2020?

Nulla obbliga naturalmente a una scelta univoca: tanti modelli disponibili vogliono dire tante opportunità tra cui spaziare giorno dopo giorno. Proviamole tutte, a secondo dell’occasione d’uso, e, anche se avremo forse un preferito, scopriremo un vero e proprio mondo di opportunità.

Fonte: blog.cliomakeup.com