Andrea Damante e la foto bollente con Giulia De Lellis: il deejay veronese lancia una frecciatina a tutti gli ex? Ecco cosa ha scritto.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ufficialmente tornati. I Damellis formano nuovamente una coppia da diversi mesi ed ora cominciano a scambiarsi anche dolci dediche d’amore scatenando l’entusiasmo dei fans. Se finora Damante era apparso più discreto nel condividere il ritorno di fiamma, da qualche giorno la situazione sembra sia cambiata. Il deejay veronese non solo pubblica storia in cui la fidanzata è quasi sempre presente, ma ha anche pubblicato una foto con cui sembrerebbe voler lanciare una frecciatina agli ex.

Andrea Damante e la foto bollente con Giulia De Lellis: “that’s amore”

Ironici, uniti e sempre più complici. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati ad essere quelli di cui si era innamorato il pubblico di Uomini e Donne ovvero due ragazzi innamorati della vita, con tanta voglia di divertirsi e che basano il proprio rapporto sull’ironia e sulla passione. Quella passione che traspare dalla foto che vedete qui in alto in cui Giulia è stesa al sole, di spalle, e il viso di Damante va a finire sul lato B della sua fidanzata.

“That’s Amore”, scrive il deejay veronese nella didascalia che accompagna la foto e che sembrerebbe una frecciatina agli ex. Dopo essersi lasciati, entrambi hanno provato a percorrere strade diverse. Giulia si è fidanzata prima con Irama e poi con Andrea Iannone, ma con entrambi non ha funzionato.

Damante, invece, nonostante i vari rumors su presunti flirt con tantissime ragazze bellissime come Claudia Coppola e Sara Croce non ha mai trovato una ragazza con cui iniziare una vera storia d’amore come quella avuta con Giulia. Insieme, i Damellis sembrano avere una marcia in più e, nonostante tutto, oggi sono ancora più uniti, felici e innamorati al punto che secondo alcuni rumors sarebbe già arrivata la proposta di matrimonio.