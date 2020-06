Johnny Depp | L’ex moglie faceva sesso a tre con un miliardario?

Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp, sarebbe stata protagonista di una relazione a tre mentre era ancora sposata con Depp: ecco cosa hanno scoperto gli avvocati.

Attualmente Johnny Depp e Amber Heard sono in causa per maltrattamenti (lei ha denunciato lui accusandolo di essere violento) e per diffamazione (lui ha denunciato lei accusandola di essersi inventata praticamente tutto, rovinando la sua reputazione).

La causa, ovviamente, sta portando a galla dettagli molto riservati della vita intima di Johnny Depp e Amber Heard, dettagli che i diretti interessati avrebbero fatto volentieri a meno di condividere con il mondo.

Il più piccante in assoluto sarebbe la storia secondo la quale Amber, verso la fine del suo matrimonio con Depp, avrebbe tradito Johnny con un famosissimo miliardario americano e che, non contenta, avrebbe intrecciato con lui una relazione a tre con una modella di fama internaizonale, famosa per essere vicina alla comunità LGBTQ+ e per aver avuto una relazione omosessuale durata due anni con l’attrice Ashley Benson.

L’ex moglie di Johnny Depp e il sesso a tre con Elon e Cara

A quanto pare, la relazione tra Amber Heard ed Elon Musk, miliardario americano appassionato di astrofisica e proprietario della Tesla, è cominciata nel 2015.

A quanto sostengono Johnny Depp e i suoi legali, i due si sarebbero incontrati una notte mentre Johnny era in trasferta lavorativa e Amber era più “libera”.

Interrogato sulla questione, Elon Musk ha affermato invece che il flirt è effettivamente esistito ma è cominciato quando Amber era già la ex moglie di Johnny Depp e non mentre i due erano ancora sposati.

A far scoppiare una vera e propria bomba gossip è stato l’ex marito della migliore amica di Heard, Raquel Pennington. A quanto pare Raquel si era confidata con il marito raccontandogli che Amber Heard aveva cominciato una relazione a tre con Musk e Cara Delevingne, fornendogli anche dettagli sul luogo degli incontri.

Come si dice, oltre al danno anche la beffa: l’ex marito di Raquel Pennington ha spiegato agli avvocati che i tre amanti si incontravano in un attico di Los Angeles di proprietà dello stesso Deep. Gli incontri si sarebbero svolti durante il 2016: nel Maggio dello stesso anno Amber e Johnny si erano separati.

In tutto questo, per cercare di fare chiarezza in merito alla questione delle violenze familiari di cui la Heard afferma di essere stata vittima: i quattro avvocati che la rappresentano in tribunale hanno chiesto al miliardario e alla modella di produrre tutti i messaggi ricevuti da Amber Heard nell’arco del 2016. Sono stati richiesti sms, chat, email: tutto quello che potrebbe servire a provare che Amber Heard abbia effettivamente subito violenza domestica da Johnny Depp e che abbia chiesto aiuto ai suoi amici / amanti o si sia, almeno, soltanto confidata con loro.

In particolare, gli avvocati della stanno cercando indizi in merito all’episodio più grave, cioè quello avvenuto appunto nel Maggio 2016 e che ha visto letteralmente volare oggetti durante un feroce litigio tra i due coniugi. In quell’occasione Johnny Depp, accecato dall’ira, avrebbe picchiato la Heard (almeno secondo quanto lei è pronta a giurare in tribunale).