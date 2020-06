Insalate di tonno estive | due ricette facili e veloci per il brunch

Quando fa caldo, cosa c’è di meglio se non una bella insalata mista di tonno. Oggi vi suggeriamo due insalate di tonno estive e molto pratiche

L’estate è sinonimo di piatti leggeri, freschissimi e anche poco impegnativi. Un esempio classico è l’insalata di tonno, da preparare in mille modi diversi. Oggi ne proponiamo due anche sono tra le più semplici ma rimangono molto gustoso. Le classiche ricetta salva cena, quelle da poca spesa e tanta resa che piacciono a tutti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Insalata di farro alla greca | piatto unico estivo ricco

Partendo dalla base del tonno, alternative ce ne sono moltissime. Chi ha la fortuna di vivere al mare, oppure di conoscere un ottimi pescivendolo, può prepararle con il tonno fresco a dadini. Tutti gli altri dovranno ‘accontentarsi’ di usare il tonno in scatola. Meglio quello al naturale, in modo da integrarsi bene con gli altri ingredienti con una base saporito ma neutrale. Ma anche qui non c’è una regola, sta al vostro gusto.

Insalate di tonno estive, con peperoni e con uova

Quali siano gli ingredienti che unite al tonno per la vostra insalata, sempre meglio consumarla in giornata e non lasciarla troppo in frigorifero. Con le nostre due ricette partiamo dall’insalata di tonno con i peperoni.

Ingredienti:

200 g di tonno al naturale

2 peperoni

150 g di lattuga

200 g di mozzarella

olive nere

capperi

olio di oliva extravergine

sale

pepe

Preparazione:

Prendete i due peperoni, magari 1 giallo e 1 rosso. Arrostiteli in forno e spellateli: quando sono raffreddati, tagliateli a listarelle e teneteli da parte. Poi lavate l’insalata (al posto della lattuga va bene anche l’iceberg) e mettetela in una ciotola condendola già con olio e sale.

Quindi aggiungete il tonno e la mozzarella tagliata a dadini. Poi aggiungete le listarelle di peperoni, le olive e capperi dissalati. Date una mescolata generale e lasciate riposare per un quarto d’ora in frigorifero prima di servire.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Insalata con fichi, caprino e noci | piatto estivo

La vostra insalata di tonno è pronta per essere portata in tavola.

Insalata di tonno con uova sode

2 confezioni di tonno naturale da 120 g

4 uova

100g di lattuga tenera

1 cetriolo

1 cipolla rossa

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Preparazione:

Mettete sul fuoco un pentolino con dell’acqua e quando inizia a bollire immergetevi le uova. Devono rimanere per 8-9 minuti al massimo per raggiungere il giusto livello di cotture ed essere vere uova sode.

Intanto che le uova cuociono pulite anche la verdura. Lavate l’insalata, pelate il cetriolo e sbucciate la cipolla rossa. Tagliate cetrioli e cipolla a dadini, poi mettete tutto in una ciotola o un piatto da portata grosso, condite con olio, sale e pepe.

Sgusciate le uova sode, quindi tagliatele a spicchi o a rondelle secondo il vostro gusto. Infine unite nella ciotola le uova, il tonno, date una girata e servite.