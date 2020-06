Io e Te | Fiordaliso ammette: “Sono stata dalla d’Urso, violentandomi”

Io e Te | Fiordaliso, ospite di Pierluigi Diaco, ha raccontato un retroscena riguardante la sua ospitata da Barbara d’Urso a Live, dove ha parlato della scomparsa di sua madre.

Io e Te, nella puntata di oggi, tra i suoi protagonisti ha visto la cantante Fiordaliso ospite di Pierluigi Diaco. L’artista, durante il corso dell’intervista, ha raccontato della recente scomparsa di sua madre, morta a causa del coronavirus.

Fiordaliso aveva raccontato la terribile battaglia combattuta dalla donna già ai microfoni di Barbara d’Urso, rivelando che inizialmente non se la sentiva di prendere parte al programma della bella conduttrice partenopea per parlare della sua perdita, ma che è stata convinta da lei al fine di non rendere vano tanto dolore e raccomandando al pubblico del piccolo schermo di non prendere sottogamba il virus.

“Sono stata dalla d’Urso violentandomi, perché non me la sentivo di affrontare l’argomento” ha confidato Fiordaliso a Io e Te, facendo riferimento alla sua ospitata a Live Non è la d’Urso. “Non volevo andarci, ma Barbara mi ha convinta dicendomi che il pubblico doveva comprendere che con il virus non si scherza” ha concluso. La forte affermazione della cantante, però, è stata travisata dal pubblico del piccolo schermo che ha preso tale rivelazione come un attacco nei confronti di Barbara d’Urso.

Per questo motivo, sul suo profilo social, la cantante ci ha tenuto a smentire tale interpretazione, chiarendo che non ha mai attaccato la bella conduttrice partenopea, invitando i media a non strumentalizzare le sue parole.

Fiordaliso a Io e Te: il triste retroscena sulla scomparsa di sua madre

Fiordaliso ai microfoni di Pierluigi Diaco a Io e Te ha raccontato il dolore e la sofferenza provate quando ha scoperto di aver perso sua madre per sempre, definendolo come uno dei momenti, se non il momento, più brutti della sua vita.

“In quel momento stavo impazzendo dal dolore” ha ammesso Fiordaliso sulla morte di sua madre. “Credo sia una delle cose più brutte che mi siano successe da quando sono nata” ha concluso, raccontando il suo dolore a Pierluigi che non molto tempo fa ha accolto la testimonianza del cantante Al Bano Carrisi.

Fiordaliso da Pierluigi Diaco ha raccontato purtroppo un dramma comune a tanti italiani, che hanno perso i loro cari a causa del coronavirus.