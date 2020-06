Sergio Sylvestre insultato per aver sbagliato l’inno: la sua reazione

Sergio Sylvestre ha sbagliato alcune parole dell’Inno di Mameli durante la sua performance alla Coppia Italia. L’errore gli è costato numerosi insultati da parte del web, anche razzisti, e la sua reazione non è tardata ad arrivare.

Sergio Sylvestre è stato scelto tra migliaia di cantanti per cantare l’inno di Mameli durante la Coppa Italia. La performance, purtroppo, non è stata tra le migliori della sua carriera.

L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ha sbagliato qualche parola del testo e nemmeno a livello tecnico è riuscito a realizzare un’esecuzione degna del suo nome.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stash diventa papà | Annuncio ad Amici Speciali | Chi è la fidanzata

Ciò, purtroppo, ha comportato numerosi insulti da parte del web verso il vincitore di Amici 2016 che non solo lo hanno accusato di aver rovinato un momento così importante, ma sono andati ben oltre.

Sergio Sylvestre è stato vittima di razzismo per aver sbagliato l’inno alla Coppa Italia. In molti, infatti, non si sono limitati a commentare la sua performance, ma hanno pensato di offenderlo per il suo colore della pelle. In quanto dopo la fine della performance, ha alzato il pugno al cielo esclamando: “No Justice, no Peace”, facendo riferimento alla protesta Black Lives Matter. Ovviamente la reazione dell’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi su Instagram non è tardata ad arrivare.

Sergio Sylvestre replica agli insulti dopo la performance alla Coppia Italia: “Ero emozionato”

Sergio Sylvestre, com’è giusto che sia, ha voluto replicare agli insulti ricevuti dal web dopo la sua performance alla Coppa Italia.

Il cantante, a differenza degli utenti che lo hanno commentato in maniera negativa, ha risposto con la massima educazione e rispetto, che da sempre lo hanno contraddistinto anche durante il suo percorso nel talent show di canale 5.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Irama vince Amici Speciali | Laura Pausini gli scrive dopo la finale

“E’ stata una serata davvero ricca di emozioni e mi sono lasciato trasportare da tutto ciò” ha rivelato l’ex vincitore di Amici, tra l’altro di recente è stato annunciato quanto ha donato Maria De Filippi con Amici Speciali alla protezione civile. “Nemmeno quando mi esibivo ad Amici o sul palco dell’Ariston ho provato una sensazione del genere” ha provato a spiegare il cantante.

“C’era un eco molto forte, dovuto allo stadio così vuoto, e mi sono bloccato” ha proseguito Sergio Sylvestre dopo aver sbagliato l’inno di Mameli. “Mi sono fatto trascinare, preso dalla tristezza nel vedere un palco così grande ma al tempo stesso così vuoto” ha concluso.

Nessun accenno, invece, agli insulti razzisti. Perché quelli non meritano nemmeno di essere presi in considerazione.