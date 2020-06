Stash dei The Kolors diventa papà: l’annuncio di Maria De Filippi ad Amici Speciali. Chi è la fidanzata che aspetta un figlio?

Stash diventa papà. Il cantante dei The Kolors nonchè professore di Amici diventerà presto padre: la fidanzata, infatti, è incinta e aspetta il primo figlio dall’artista. L’annuncio è arrivato direttamente da Maria De Filippi che, nel corso della finale di Amici Speciali, ha mandato in onda un video con il battito del piccolo che ha ricevuto qualche giorno fa dallo stesso Stash.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali | Irama prima della finale ammette: “Non volevo partecipare”

Stash diventa papà: primo figlio per il cantante dei The Kolors

Dopo aver rinunciato alla finalissima di Amici Speciali insieme ai The Kolors, Stash ha condiviso la sua gioia più grande con il pubblico del talent show. Una sorridente Maria De Filippi, infatti, ha regalato il colpo di scena più bello condividendo un filmato che ha ricevuto dal cantante qualche giorno fa. Si tratta del video dell’ecografia dal quale si sente il battito del bambino.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gaia Gozzi | Altro che Alberto Urso, ecco chi è il fidanzato

“È assurdo in senso positivo. In un momento così strano, la vita mi ha fatto il regalo più bello in assoluto. Grazie anche a te Maria per il tuo regalo”, ha dichiarato un emozionato Stash in diretta condividendo la sua grandissima felicità con il pubblico che ha amato il suo talento e la sua simpatia sin dalla sua partecipazione ad Amici come allievo insieme ai The Kolors.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali | Michele Bravi ringrazia la De Filippi: “Sei stata l’unica”

Applausi e auguri per il frontman dei The Kolors da parte degli altri concorrenti di Amici Speciali, della giuria e di tutti i presenti alla finale di Amici Spciali dove Umberto Gaudino ha preso il posto dei The Kolors.

L’identità della fidanzata di Stash è top secret. L’ultima storia confermata ed oggi finita è quella con la ex Carmen Fiorentino. Gli ultimi rumors volevano Stash vicino a Rossana Feola, conosciuta a Made in Sud. Rumors che, finora, non sono mai stati confermata. Il frontman dei The Kolors, infatti, è molto riservata sul proprio privato.