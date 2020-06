Alessia Marcuzzi fa un’amara confessione: “Succede solo alle donne”

Alessia Marcuzzi, dopo aver fatto una diretta su Instagram con delle dottoresse, si è lasciata andare ad un amaro sfogo facendo notare che determinati commenti arrivano soltanto alle donne.

Alessia Marcuzzi nelle scorse ore ha scelto di tenere una diretta Instagram in collaborazione con alcune dottoresse per presentare e parlare di alcuni prodotti e metodi di bellezza. La conduttrice, però, non si sarebbe mai aspettata che durante un momento del genere, alcuni utenti della rete potessero inviare commenti decisamente volgari e maschilisti mentre loro spiegavano al pubblico della rete del loro lavoro.

La conduttrice, imbarazzata dall’accaduto, ha in primis chiesto scusa alle dottoresse che sono intervenute per poi lasciarsi andare ad un amaro sfogo sui social, facendo notare che commenti del genere sono rivolti soltanto al genere femminile.

“Ma io mi domando e dico ma come vi permettere di scrivere certe cose con tanta cattiveria? Io non so cosa dire, sono indignata” ha esordito Alessia Marcuzzi furiosa su Instagram, che non molto tempo fa ha asfaltato degli hater su Twitter.

“Queste cose succedono sempre alle donne” ha proseguito la conduttrice di Temptation Island Vip. “Provo soltanto orrore di fronte a queste cose, mi sento anche in colpa perché ho chiesto io alle dottoresse di prendere parte alla diretta” ha concluso amareggiata.

Alessia Marcuzzi si sfoga su Instagram: “Mi sono sentita in imbarazzo”

Alessia Marcuzzi è rimasta profondamente delusa da quello che è successo sul suo profilo Instagram e profondamente imbarazzata da quello che hanno letto le dottoresse che lei ha invitato durante la diretta con i suoi fan. La conduttrice ci ha tenuto a chiarire che lei è abituata, purtroppo, a commenti del genere e per questo motivo non gli dà peso ma comprende a pieno tutte quelle persone che non facendo parte del mondo dello spettacolo non riescano a reagire di fronte a queste spiacevoli situazioni.

Per questo motivo vorrebbe che venissero prese misure decisamente più drastiche da parte della polizia postale.

“Sono davvero sconvolta da questi uomini così piccoli che vanno a scrivere certe cose così indecenti a delle donne che stanno facendo il loro lavoro, seriamente tra l’altro” ha proseguito la Marcuzzi amareggiata, che si è trovata a smentire anche la crisi con suo marito.

“Mi sono sentita in imbarazzo e voglio chiedere scusa alle mie ospiti. Mi sento responsabile di tutto ciò perché sono stata io ad invitarle” ha proseguito la conduttrice. “Io davvero vorrei che la Polizia Postale possa identificare queste persone che hanno fatto dei commenti così brutti nei confronti delle donne”

Alessia Marcuzzi è profondamente scossa da ciò che è successo, ma nonostante tutto ha trovato la forza di denunciare a livello pubblico gli utenti della rete che si sono permessi di infangare solo le sue ospiti ma tutta la categoria femminile.