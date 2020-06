Bonus Vacanze | tutte le istruzioni per ottenerlo

Bonus vacanze, dal primo luglio fino al 31 sarà possibile chiedere gli incentivi per andare in vacanza. Tutte le istruzioni per poterlo ottenere

Come chiedere il bonus vacanze da 500 euro, uno dei molti provvedimenti previsti dal governo nel Decreto Rilancio Italia? Il beneficio potrà essere richiesto dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2020 e consiste in una specie di rimborso. Potrà essere utilizzato infatti per pagare i servizi di alberghi e strutture ricettive, bed&breakfast e agriturismi ma solo sul territorio italiano. A beneficiarne saranno le famiglie con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, quindi una larga fetta di italiani.

Tra le regole previste dal bonus vacanze, quella fondamentale è legata al nucleo familiare. Infatti se è composto da almeno tre persone, il bonus può arrivare ad un massimo di 500 euro. Il limite minimo è 300 euro in caso di due componenti e 150 euro per un single. Materialmente, l’80 % del bonus sarà erogato sotto forma di sconto e il 20% come detrazione d’imposta. Come fare per chiederlo? Chi è interessato dovrà installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app destinata ai servizi pubblici.