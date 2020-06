Stefano De Martino prima di Made in Sud: “Ho un’eredità importante”

Stefano De Martino è pronto a tornare con Fatima Trotta al timone di Made in Sud, ma prima della diretta di questa sera è stato ospite di Amadeus a I soliti Ignoti. Il marito di Belen Rodriguez lo ha ringraziato per l’importante eredità televisiva ricevuta con Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, in compagnia di Fatima Trotta, con un’edizione nuova di zecca di Made in Sud.

Prima della diretta di questa sera, il marito di Belen Rodriguez è stato ospite, in veste di concorrente, di Amadeus a I soliti ignoti. Il giovane conduttore partenopeo, prima di iniziare con la gara, ci ha tenuto a ringraziare il padrone di casa per l’importante eredità televisiva che gli ha concesso avendogli passato la conduzione di Stasera tutto è possibile.

SULLO STESSO ARGOMENTO: “Belen vai a fare la moglie di Stefano” | Haters contro la Rodriguez

“Volevo ringraziarti pubblicamente per l’in bocca al lupo che mi mandasti in occasione del mio debutto a Stasera tutto è possibile” ha esordito Stefano, che a Domenica In è apparso particolarmente dimagrito. “Sono subentrato dopo di te e mi hai lasciato un’eredità importantissima” ha concluso Stefano De Martino ai Soliti Ignoti.

Amadeus, invece, a sua volta ci ha tenuto a fargli i suoi più sinceri complimenti per come è stato in grado di condurre in maniera egregia lo show di Rai 2.

Made in Sud | Stefano De Martino e Fatima Trotta pronti al ritorno in tv: cosa ci aspetta stasera

Made in Sud è pronto a tornare questa sera sul piccolo schermo degli italiani. Il programma, che per la prima volta andrà in onda durante il periodo estivo ma probabilmente ha subito uno slittamento a causa dell’emergenza del coronavirus, ha dovuto adeguarsi alle nuove norme per poter fare in tv, ma nonostante questo non ha perso la sua spontaneità e la voglia di far divertite il pubblico da casa, strappandogli un sorriso in questo periodo così complicato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Made In Sud | Fatima Trotta: “Stefano De Martino? Si è fatto trascinare”

Stefano De Martino e Fatima Trotta a Made In Sud, tra l’altro lui ha rivelato che la sua collega rappresenta per lui un punto di riferimento, sono pronti più che mai a portare allegria nelle case degli italiani.

I comici di sempre, quelli storici del programma, ci sono; così come alcuni nuovi interessanti ingressi. Non sembra invece confermata la presenza di Elisabetta Gregoraci nel cast, che pare approdare nella prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Stefano De Martino a Made in Sud è pronto a rimettersi in gioco. Il conduttore, infatti, in questo periodo complicato della sua vita sentimentale con Belen Rodriguez, ha deciso di buttarsi a capofitto nell’ambito lavorativo.