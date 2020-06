Stefano De Martino, alla viglia di Made in Sud, spende belle parole per la collega Fatima Trotta: “è il mio punto di riferimento”.

Stefano De Martino torna in tv con la nuova edizione di Made in Sud. Al suo fianco ci sarà Fatima Trotta, sua compagna d’avventura dallo scorso anno e volto storico della trasmissione comica di Raidue. Alla vigilia del ritorno in tv, De Martino si è raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente.

Stefano De Martino e il rapporto con Fatima Trotta a Made in Sud

A Napoli dove sta conducendo una vita da single, Stefano De Martino sta lavorando alla nuova edizione di Made in Sud che andrà in onda da martedì 16 giugno, in prima serata su Raiuno. Alla viglia del nuovo impegno lavorativo, De Martino si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla collega Fatima Trotta che aveva raccontato un retroscena su di lui.

“Per me Fatima è un punto di riferimento. Ha grande esperienza ed è meticolosa.È la sua maggiore qualità”, ha raccontato il conduttore al settimanale Gente.

Poi ha svelato anche qualche difetto della Trotta: “La sua meticolosità può trasformarsi anche in una pecca: a volte tende a perdere la pazienza. Entrambi comunque siamo secchioni, è difficile che ci convincano a portare in scena qualcosa di cui non siamo sicuro. Piuttosto facciamo un passo indietro”.

Concentratissimo sul lavoro, De Martino non commenta le voci di gossip preferendo parlare dei suoi progetti lavorativi. Diventato ormai un conduttore a tutti gli effetti, al settimanale Gente ha anche svelato il suo desiderio per il futuro.

“In cuor mio mi sento sempre un esordiente. Il lavoro per me è un toccasana, una passione. Sogno un one man show alla Renzo Arbore, uno dei miei miti, un uomo che sa essere protagonista e condividere il palco con generosità” – per poi spiegare come tutto ciò che accade nel privato non influenza la sua vita lavorativa – “La danza sin da piccolo mi ha insegnato che qualsiasi cosa accade al di fuori non deve distrarti sul palco”.