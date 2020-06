Tutte noi tagliamo a metà il limone per ricavarne il succo. Non facciamo altro che utilizzarne metà, l’altra la riponiamo in frigorifero e, spesso e volentieri, ce ne dimentichiamo anche. Ma esistono altri modi per usare soltanto il succo di un limone senza tagliarlo?

Il succo di limone in cucina è così utile! Lo usiamo per il pesce, per i frullati, per il dolci, per le insalate, per un semplice bicchiere di acqua e limone e molto altro. Che ne dite di averlo a portata di mano in un batter d’occhio senza tagliarlo, senza sprecarne una metà ed averlo pronto all’uso? Spremi il succo di limone senza tagliarlo. Scopri come!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mantieni casa fresca senza usare l’aria condizionata con questi 6 facili trucchi!

La ricchezza del limone

Il limone contiene un ricchissimo concentrato di vitamina C, questa ci regala dei benefici irrinunciabili che conferiscono al nostro organismo uno stato di benessere.

Il limone è molto utile per contrastare i malanni di stagione come gli attacchi improvvisi di stagione, il raffreddore, e riesce ad abbassare i livelli di istamina, la componente che provoca l’arrossamento dei nostri occhi e il naso che cola.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Butti via le bucce di limone? Come riutilizzarle in modo utile e creativo

E ancora, i limoni vengono usati a scopo antiossidante, contribuiscono allo sviluppo del collagene, svolgono una funzione anticolesterolo. Chi consuma limone regolarmente può trarne anche tanti altri benefici poiché le proprietà si allargano smisuratamente: è un antisettico, possiede proprietà toniche, fluidificanti, emostatiche, carminative, vermifughe, alcalinizzanti.

Non dimentichiamo infine la versatilità del limone, utilizzato soprattutto come bevanda, un elisir di bellezza dagli effetti dissetanti, disintossicanti e drenanti. Viene inoltre spesso usato in abbinamento a bicarbonato di sodio e aceto e i suoi usi alternativi sono infiniti. Bere al mattino, a digiuno, un bel bicchiere di acqua e limone non farà che regalarvi via via benefici ai quali non potrete più rinunciare.

Come ricavare il succo senza tagliare il limone | VIDEO TUTORIAL

Dopo aver accennato i benefici dei limone impariamo a ricavarne il succo in modo pratico e veloce grazie a questo trucco niente male. Esattamente al minuto 1.50 del video che segue potrete verificare voi stesse che basta davvero pochissimo per spremere un limone senza poi sprecarne una parte che non verrà forse più utilizzata.

Da non sottovalutare inoltre che, nel momento in cui andiamo a tagliare il limone a metà per spremerne una sola parte, il succo non fuoriesce mai totalmente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Salute | I 5 miracolosi benefici del limone congelato – VIDEO

Finalmente possiamo ottenere dei limoni ben spremuti grazie ad un banale spiedino, che sia in legno o in acciaio garantirà un risultato perfetto. Non dovrete far altro che infilzarlo nel limone in un’estremità formando un piccolo foro. Il succo uscirà rapidamente e per intero e voi avrete ciò che vi serve per definire le vostre pietanze.

Questo trucco entrerà sicuramente a far parte delle vostre abitudini quotidiane, vi permetterà di evitare lo spreco, vi garantirà un succo ricavato in modo semplice, efficace e pronto all’uso.

Fonte: (cookist.it)