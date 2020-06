In arrivo una sorprendete novità che lascerà molti di noi a bocca aperta. Non sai come inviare i tuoi soldi? Ci pensa Whatsapp! Pare che la piattaforma voglia introdurre la possibilità trasmettere denaro, una funzionalità tutta da scoprire.

Inviare denaro attraverso un app di messaggistica? Oggi è possibile, whatsapp te lo consente. Molto presto questa funzionalità non sarà più un’esclusiva del Brasile, approderà anche in Italia. Sarà possibile inviare denaro su Whatsapp. Scopri di più!

Inviare dei soldi via app

La chat più utilizzata al mondo di messaggistica istantanea ha scelto di non essere da meno introducendo, come Google e co, una funzionalità a dir poco utilissima: inviare soldi. In realtà questa notizia era stata già annunciata all’inizio di quest’anno da Mark Zuckerberg.

Grazie a questa nuova modalità sarà possibile possibile inviarsi denaro per qualsiasi necessità e con un semplice click. Questa facile mossa però, prevede il riconoscimento facciale, l’impronta digitale oppure l’inserimento di un codice a 6 cifre.

Queste identificazioni garantiscono la sicurezza nella trasmissione di denaro. Attualmente questa nuova funzionalità è disponibile soltanto in Brasile ma si appresta ad arrivare anche in Italia e nel resto del mondo.

Dettagli sulla funzionalità

Questa nuova possibilità, si basa sulla piattaforma Facebook Pay già esposta in precedenza. Utilizzarla non è affatto complicato, infatti entrare nella chat della persona alla quale si vuole inviare il denaro e fare click su un’iconcina facilmente visibile per effettuare direttamente il pagamento.

Fatto ciò si aprirà una scheda che richiederà l’inserimento della quantità di denaro che si è scelta di inviare al destinatario, bisognerà poi cliccare per inserire un determinato codice e in pochi istanti il trasferimento di denaro sarà andato a buon fine.

La funzionalità richiederà inevitabilmente una carta di credito compatibile con la piattaforma Facebook Pay. Non solo trasferimento denaro ma sarà anche possibile fare degli acquisti su molteplici siti e-commerce che accettano tale modalità. Gli utenti che ne usufruiranno non avranno inoltre nessuna spesa di commissione.