Stefano De Martino torna a rilasciare interviste televisive e, come promesso, non parla di Belen Rodriguez. Il conduttore, in collegamento da Napoli con Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, ha parlato del suo lavoro senza far riferimento alla sua vita privata. La Venier, però, ha notato il dimagrimento del conduttore che è stato così aiutato dalla collega Fatima Trorra nella spiegazione dei chili persi.

Stefano De Martino dimagrito dopo la crisi con Belen Rodriguez: ecco perché

Mentre Belen Rodriguez finiva nel mirino degli haters con un weekend che si è concessa con tutta la famiglia, Stefano De Martino rilasciava un’intervista a Domenica In per presentare la nuova edizione di Made in Sud che, da martedì 16 giugno, condurrà insieme alla collega Fatima Trotta che, sul lavoro, è diventata un punto di riferimento.

“Stefano ma sei dimagrito?”, ha notato la Venier. A rispondere alla domanda di Zia Mara è stata Fatima Trotta che ha spiegato come il conduttore abbia perso ben dieci chili nell’ultimo periodo. “È l’aria di Napoli: arrivo qui con dei chili in meno per poter recuperare”, ha ironizzato De Martino che, insieme alla Trotta e a Biagio Izzo ha ricordato l’appuntamento con Made in Sud che farà compagnia agli italiani fino al 20 luglio.

Nessun riferimento, invece, a Belen. Oltre a lasciare qualche like sotto le foto del figlio Santiago pubblicate dalla Rodriguez, De Martino continua a mantenere il riserbo sulla situazione che sta vivendo con la moglie. Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, del resto, era stato chiarissimo.

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“, aveva detto e ad oggi sta mantenendo la parola.