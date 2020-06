Belen Rodriguez finisce nel mirino degli haters: critiche sotto l’ultimo post della showgirl che si è concessa un weekend di relax con la famiglia.

Belen Rodriguez si concede un weekend al lago con tutta la sua famiglia e finisce nel mirino degli haters. La showgirl argentina che, nelle scorse ore, ha condiviso foto e video dei momenti sereni che sta trascorrendo con i genitori, la sorella Cecilia, il fratello Jeremias, il figlio Santiago e qualche amico, sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram, è stata bersagliata dalle critiche degli haters a cui ha risposto per le rime ricevendo, tuttavia, anche il sostegno dei fans.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino prende una drastica decisione su Belen Rodriguez

Belen Rodriguez criticata sui social: gli haters tirano in ballo Stefano De Martino e lei risponde per le rime

“Ma vai a Napoli sulla barca e fai la moglie invece di perdere il tempo. Allora ha ragione lui… La famiglia è marito. moglie e figli qui da noi invece te devi mantenere a tutti e tuo marito passa in secondo piano dimenticando che c’è un figlio di mezzo“, ha scritto un utente a cui la Rodriguez ha puntualmente risposto.



“Inizio ad avere paura”, ha scritto la showgirl che ha ricevuto il sostegno di molti sostenitori. “Ma al posto di spaccargli le palle su cose che non sapete state zitti!”, “ma cosa dici….cosa ne sai delle loro cose private…è allucinante quello che scrivi”, hanno scritto i fans della showgirl che nei giorni scorsi ha intervistato il padre.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino | Vita da single a Napoli senza Belen

A criticare Belen che, a detta di qualcuno, sarebbe dimagrita costringendo mamma Veronica ad intervenire sui social, sono stati anche altri utenti. “Io non voglio criticare. Ma credo che il marito ha ragione ma la famiglia di lei sempre onnipresente… Vedo che la sorella snn agisce come lei.. Booh”; “anch’io la penso così. Sua madre, suo padre e suo fratello, mi sa pure da mantenere, sono sempre sempre presenti. Ma questi non hanno una casa loro? Stefano ha ragione, la famiglia è formata da loro 3 e basta…”, hanno scritto altri followers.