Paolo Bonolis | La moglie contro Mediaset ammette: “Non è corretto”

Paolo Bonolis | Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, recentemente intervistata da Gabriele Parpiglia per Giornalettismo.com, si è scagliata contro Mediaset sulla scelta di replicare “all’infinito” Ciao Darwin.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo degli italiani e non stupisce la scelta di Mediaset di replicare, da parecchie settimane ormai, Ciao Darwin. Il programma, nonostante vengano riproposte da anni le stesse repliche, riesce a far collezionare all’azienda veri e propri ascolti record. Tant’è che non ha nessuna intenzione di frenare le repliche del programma.

Sonia Bruganelli, moglie del conduttore di punta di canale 5, recentemente intervistata da Gabriele Parpiglia per Giornalettismo.com, ha commentato la scelta dell’azienda di replicare all’infinito il programma, trovandola poco corretta.

“Ci offrissero almeno una bottiglia di champagne!” ha esordito la moglie di Paolo Bonolis contro Mediaset, tra l’altro il conduttore ha fatto chiarezza sul suo futuro in tv. “Dovrà arrivare il momento, prima o poi, in cui dovranno fermarsi con le repliche” ha spiegato Sonia Bruganelli. “Mediaset ha tra le mani un programma senza tempo e lo manda in onda, però così non avviene nessuna tutela della propria risorsa, forse una tra le più importanti che possiede” ha osservato.

“Perché in questo modo la stanno sovrapponendo e non è molto corretto a mio avviso“ ha concluso la moglie del conduttore.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, commenta le repliche di Ciao Darwin: “E’ meraviglioso”

Sonia Bruganelli, tra una confessione e l’altra, ha anche commentato le puntate attualmente in onda di Ciao Darwin con Paolo Bonolis. In quanto Mediaset sta mandando le repliche a ritroso, scegliendo edizioni più nuove per poi tornare man mano indietro nel tempo, facendo apparire il conduttore sempre più giovane.

“E’ meraviglioso vederlo in onda adesso” ha commentato Sonia Bruganelli su Bonolis a Ciao Darwin, tra l’altro lei di recente ha difeso Taylor Mega. “Ogni volta appare sempre più giovane e con un look un po’ diverso” ha osservato, visto la scelta dell’azienda di mandare in onda prima le puntate più recenti per poi andare pian piano indietro nel tempo.

I rapporti tra Paolo Bonolis e Mediaset non sembrano essere dei migliori. Per questo motivo il pubblico, fin quando il conduttore non ha fatto chiarezza, era convinto di un possibile ritorno in Rai.