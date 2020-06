Scopri in un divertente video i migliori rimedi fai da te contro le punture di zanzare e il fastidioso prurito che inevitabilmente ne consegue.

Dalla lavanda al basilico, passando per miele, ghiaccio, dentifricio e tanti altri ingredienti che, senza dubbio, già avrete nelle vostre case.

Sono questi i più famosi e efficaci rimedi fai da te per contrastare il prurito delle punture di zanzare, vera e propria tortura che torna a tormentarci all’arrivo di ogni estate.

In proposito vedi il video qua sopra e per leggere l’intero articolo clicca su Punture di zanzare | Rimedi naturali e casalinghi per gonfiore e prurito