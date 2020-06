Uomini e Donne | Daniele Dal Moro dice addio al Trono Classico? L’indizio

Uomini e Donne | Daniele Dal Moro dice addio al suo percorso al Trono Classico? Un gesto di lui ha lasciato qualche dubbio al pubblico di Maria De Filippi.

Daniele Dal Moro è stato l’ultimo tronista scelto dalla redazione del Trono Classico di Uomini e Donne, ma purtroppo a causa dell’emergenza del coronavirus il suo percorso è durato davvero poco. Tant’è che sul piccolo schermo degli italiani è comparso per una manciata di puntate e di lui, come degli altri suoi colleghi fatta eccezione per Giovanna Abate, non si hanno avuto più notizie da parte della redazione.

Il pubblico, infatti, vorrebbe sapere se riuscirà a vedere il percorso dell’ultimo arrivato al programma concludersi oppure dovrà rinunciarsi in vista di nuovi protagonisti.

Un gesto del, forse ex, tronista, che nell’ultima registrazione aveva litigato con Gianni Sperti, ha però fatto intuire ai fan che almeno per quest’edizione lui non comparirà sul piccolo schermo. Che cosa ha fatto?

Daniele Dal Moro è tornato su Instagram e, siccome il regolamento del programma prevede che i tronisti non possano utilizzare i social, pare più che chiaro ai telespettatori che almeno per questa stagione lui non continuerà il suo percorso.

Daniele Dal Moro torna sui social: rimandato o cancellato il percorso a Uomini e Donne?

Il gesto di Daniele Dal Moro ha fatto intuire al pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne che almeno per questa stagione, come anticipato, il suo percorso è giunto al termine. Anche se, è bene specificare, che non è detto che non partecipi più al programma.

Sul web, infatti, i telespettatori sono divisi in due fazioni. Alcuni credono che abbia detto addio in maniera definitiva al programma, così come per Sara Amira, mentre altri pensano che siccome il suo percorso era agli inizi abbiano voluto dargli l’opportunità di cominciarlo da capo con l’arrivo della prossima stagione televisiva.

Ovviamente queste sono soltanto supposizioni del pubblico, che sono rimasti spiazzati da un gesto di Daniele, anche perché Raffaella Mennoia non ha mai risposto alle domande sui tronisti di Uomini e Donne, lasciando intuire che difficilmente avremo l’occasione di poterli rivedere.

Daniele Dal Moro di Uomini e Donne, d’altra parte, non si è ancora espresso sul suo percorso, nonostante i fan gli abbiano chiesto maggiori chiarimenti.