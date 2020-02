Uomini e Donne: Daniele Dal Moro spiazza i fan con un gesto

Trono Classico| Daniele Dal Moro fa un gesto che spiazza i fan e che potrebbe essere rivolto a Martina Nasoni

Daniele Dal Moro ha appena cominciato il suo percorso a Uomini e Donne e dalle prime battute sembra essere intenzionato a costruire rapporti significativi con le ragazze che sta conoscendo. Preciso, determinato, diretto, Dal Moro non ha paura di apparire eccessivamente schietto, dal momento che il suo ultimo intento è quello di affrontare la sua avventura nel programma in maniera superficiale.

Il suo caratterino gli ha già causato un paio di scontri con il suo compagno di trono, ma questo non lo ha demoralizzato, al contrario gli ha permesso di prendere la faccenda di petto, non lasciandosi scoraggiare. Quello su cui è necessario concentrare l’attenzione però, è un gesto che nell’ultima puntata del Trono Classico, Daniele Dal Moro ha fatto e che non è sfuggito ai più attenti telespettatori di Uomini e Donne e che secondo l’opinione diffusa, potrebbe essere rivolta a Martina Nasoni

Leggi anche:

Uomini e Donne: Martina Nasoni fa un’amara confessione su Daniele Dal Moro

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Daniele Dal Moro a Uomini e Donne fa un gesto per Martina Nasoni?

Il pubblico di Uomini e Donne difficilmente si lascia sfuggire alcuni dettagli, che seppur apparentemente insignificanti, il più delle volte si rivelano utili per comprendere alcune dinamiche che rischiano spesso di sfuggire. Nello specifico, è stato fatto notare che Daniele Dal Moro nell’ultima puntata del Trono Classico andata in onda, ha indossato, legata al polso, una bandana. Niente di strano, apparentemente.

Tuttavia, è stato fatto presente che proprio quella bandana era stata regalata a Daniele, indovinate da chi? Rullo di tamburi…ebbene sì, proprio dalla sua ex fiamma Martina Nasoni. Il web è impazzito e ha subito ipotizzato che potrebbe trattarsi di un messaggio subliminale. D’altronde, sono ancora in molti quelli che sperano in un ritorno di fiamma tra i due.

Ricordiamo, infatti, che la storia tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, appassionò molti telespettatori e ancora tanti fan attendono con ansia un lieto fine, che stanno alla realtà dei fatti, potrebbe non verificarsi mai, visto che lui è concentrato a conoscere altre ragazze a Uomini e Donne.

Leggi anche:

Martina Nasoni ancora innamorata di Dal Moro? | Verità a Pomeriggio 5

Anche Martina Nasoni avrà notato il gesto? Cosa ne penserà l’ex vincitrice del Grande Fratello Nip?

Gina D’Antonio